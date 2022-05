Teil von Tor stürzt auf Mitarbeiter: Tödlicher Betriebsunfall in München

Ein Arbeiter bemerkte in Allach, dass ein Tor nicht vollständig geschlossen war. Als er nachsehen wollte, kam es zum tödlichen Unglück.

München - In Allach hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, befand sich am Samstag (14. Mai) ein 65-Jähriger aus dem Vogtlandkreis im Rahmen seiner Arbeit gegen 17.30 Uhr auf einem Werksgelände in Allach.

München/Allach: Mann stirbt bei Arbeitsunfall

Der Mann bemerkte, dass ein dortiges elektrisches Metalltor nicht vollständig geschlossen war und wollte die Situation überprüfen. „Dabei fiel ein Teil des Tores direkt auf ihn“, wie die Polizei mitteilt. Ein weiterer Mitarbeiter, der den Vorfall mitbekam, rief den Notruf.

Die Münchner Polizei sowie Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr wurden zum Unglücksort geschickt.

München: 65-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Allach - Reanimation ohne Erfolg

Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste der Mann laut Polizei vor Ort wiederbelebt werden, verstarb allerdings trotz aller Bemühungen vor Ort.

„Das Kommissariat 13 (Brände und Betriebsunfälle) hat die Ermittlungen aufgenommen. Dazu wurde ein externer Gutachter mit einer Untersuchung beauftragt“, heißt es abschließend. (kam)