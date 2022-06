Mega-Baustelle Allianz Arena: Stadion des FC Bayern wird zum NFL-Tempel umgebaut

Von: Sascha Karowski

Star-Quarterback Tom Brady kommt nach München – und die Allianz Arena putzt sich raus! Seit Montag laufen die Umbauarbeiten, damit die Sportler zu einem historischen Kick-Off antreten können.

München – Erstmals in der Geschichte der National Football League (NFL) werden Saisonspiele in Deutschland ausgetragen. Zuerst in München, wo die Tampa Bay Buccaneers – mit Superstar Tom Brady – am 13. November auf die Seattle Seahawks treffen.

American Football in der Allianz Arena: Bis zum Kick-Off im November muss einiges getan werden

Dazu bedarf es aber einiger Änderungen in der Allianz Arena. Denn es gibt zwei wesentliche Punkte, die ein reines Fußballstadion von einer American-Football-Arena unterscheiden: Zunächst sind die Ausmaße des Spielfeldes anders. Das Feld beim American Football ist länger und schmaler. Dazu müssen die Mannschaftsbereiche für ein Football-Spiel vergrößert werden, anstatt eines Kaders von rund 20 Spielern müssen nun 65 Teammitglieder versorgt werden und Platz finden.

Aktuell laufen in der Allianz Arena die Fundamentarbeiten für die Football-Tore. © Allianz Arena

NFL in der Allianz Arena: Viele Umbauten nötig

Aktuell laufen in der Allianz Arena in München die Fundamentarbeiten für die Football-Tore, hierfür muss ein rund eineinhalb Meter tiefes Loch gegraben werden, damit diese entsprechend sicher stehen. Die genaue Positionierung der Tore wird im Anschluss durch ein erfahrenes Team aus den USA ausgemessen. Abschließend wird je eine Abdeckplatte mit Rasen über die Befestigungspunkte der Goals gesetzt, um den regulären Spielbetrieb des FC Bayern zu gewährleisten.

Parallel zu den Umbaumaßnahmen in den Torbereichen finden auch die Vorarbeiten am Spielfeldrand statt, damit der Rasen entsprechend in die Länge erweitert werden kann. Hierfür müssen zeitgleich die technischen Voraussetzungen für eine Erweiterung der Rasenheizung geschaffen werden. Ebenfalls schon in Vorbereitung ist der Ausbau der Mannschaftsbereiche, hier werden einige zusätzliche Duschen eingebaut.

American Football in der Allianz Arena: Aktion muss vor Bundesliga-Start abgeschlossen sein

Der Großteil der Arbeiten am und um das Spielfeld muss rechtzeitig vor dem Bundesligastart fertig sein. Um den engen Zeitplan einhalten zu können, werden auch in der Länderspielpause im September weitere Umbaumaßnahmen folgen. Selbst während des laufenden Spielbetriebs werden entsprechende Arbeiten durchgeführt. Somit wird jede freie Minute bis zum Kick-Off in etwa fünf Monaten genutzt, um optimale Bedingungen für das erste NFL-Spiel in Deutschland zu schaffen.

Blick aus der Luft auf die Allianz Arena in München (Oberbayern). © Marc Müller/dpa

Bei American Football handelt es sich neben Baseball und Basketball um die beliebteste Sportart in den USA. Sie hat Tradition, ganze Familien planen ihre Urlaube, um Spiele zu besuchen. Football ist Kult in den Vereinigten Staaten. Doch mittlerweile ist dieser Kult auch nach Europa rübergeschwappt. Für das erste reguläre Saisonspiel der National Football League (NFL) in München waren in wenigen Minuten alle Premium-Pakete (Büfett, Betreuung, VIP-Pass für teils mehr als 600 Euro) ausverkauft. Am Dienstag, 19. Juli, 10 Uhr, gibt es dann noch herkömmliche Tickets.