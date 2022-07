Hier gibt’s in München noch Biergarten-Genuss für kleines Geld

Von: Leoni Billina, Nina Bautz

Teilen

Gemütliches Beisammensein im Naturfreundehaus nahe der Isar © Achim Frank Schmidt

Wer radelt, spaziert oder wandert, der braucht auch eine Stärkung. Und was bietet sich da mehr an als ein Besuch in einem von Münchens schönen Biergärten?

München - Die Mass Bier, das halbe Hendl oder ein Portion Obazda kosten vielerorts jeweils um die zehn Euro! Das muss allerdings nicht sein, grad in kleineren Biergärten geht’s manchmal auch günstiger. Unsere Zeitung hat sich auf die Suche gemacht: Wo kann man in München noch vergleichsweise gut und günstig brotzeiten?

Biergärten in München: Olympia Alm

Münchens höchster Mini-Biergarten lockt mit einer herrlichen Aussicht vom Olympiaberg. Daneben gibt’s auch eine herrliche Brotzeit: Wurstsalat 8 Euro, Obazda 8 Euro, Bratwurst in der Semmel 3,50 Euro, Pommes 5 Euro, Fischsemmel 4,50 Euro, Mass Bier (Ayinger) 8 Euro.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 11 bis 23 Uhr. Adresse: Martin-Luther-King-Weg 8, Tel. 089/300 99 24.

Biergärten in München: Mini-Hofbräuhaus

In diesem Biergarten im nördlichen Teil des Englischen Gartens sind Hunde und ihre Besitzer herzlich willkommen. Nach dem Gassigehen lässt sich hier der Tag ausklingen. Obazda klein 8,90 Euro, Portion Pommes 4 Euro, Kuchen 3,50 Euro, Mass Bier (Hofbräu): 7,50 Euro.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 8 bis 22 Uhr. Adresse: Ende der Gyßlingstraße, Tel. 089/36 10 08 80.

Biergärten in München: Finnerl’s Gartenoase

Gleich neben dem Denninger Anger in einer Schrebergartensiedlung wartet der kleine, herrlich grüne Wirtsgarten (öffentlich zugänglich). Obazda 5,90 Euro Wurstsalat 6,20 Euro, Presssack sauer 5,30 Euro, Radi mit Butterbrot 4,40 Euro, Mass Bier (Hacker Pschorr) 7,40 Euro.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 15 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 13 bis 22 Uhr. Adresse: Kleingartenverein NO 17, Schreberweg 31, Tel. 089/470 43 75.

Biergärten in München: Naturfreundehaus

Der auch als Bootshaus bezeichnete Biergarten in Thalkirchen liegt nahe der Isar und ist auch wegen seiner großen Wiese mit Spielplatz und allerlei Spielgeräten für die Kinder besonders bei Familien beliebt. Die Preise: Obazda 6,90 Euro, Wurstsalat 6,70 Euro, Portion Pommes 3,80 Euro, Mass Bier (Hacker Pschorr) 7,50 Euro.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 22 Uhr. Adresse: Zentralländstr. 16, Tel. 0176/24 71 14 75.

Biergärten in München: Leiberheim

In Waldperlach unweit des Schopenhauer Waldes befindet sich das Traditions-Wirtshaus mit großem und vergleichsweise günstigem Biergarten – typisch bayrisch ist er unter großen, alten Kastanienbäumen gelegen. Obazda 7,20 Euro, Wurstsalat 7,50 Euro, Portion Pommes 4,30 Euro, halbes Hendl 8,10 Euro, Mass Bier Erhartinger 8,60 Euro.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 16 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 22 Uhr. Adresse: Nixenweg 9, Tel. 089/430 00 00.

Biergärten in München: Insel Mühle

Neben den Bierbänken und Biertischen der Insel Mühle in Obermenzing fließt idyllisch die Würm entlang – ein schönes Ausflugsziel im Naturschutzgebiet. Obazda 7,90 Euro, Portion Pommes 4,90 Euro, halbes Hendl 8,50 Euro, Mass Bier (Augustiner) 8,40 Euro.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 15 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag 11 bis 22 Uhr. Adresse: Von-Kahr-Straße 87, Tel. 089/810 10

Biergärten in München: Wintergarten

Der Wintergarten ist eine Institution, gelegen direkt am Elisabethplatz in Schwabing. Der dortige Markt wird zwar derzeit umgebaut, ein Besuch im Wirtsgarten lohnt sich aber trotzdem. Tipp: Jeden Tag vor 12 Uhr gibt’s Weißwürst für einen Euro das Stück! Obazda mit Hausbrot 9,50 Euro, Portion Pommes 5,50 Euro, halbes Hendl mit Kartoffelsalat oder Pommes 9,90 Euro, Mass (Augustiner) 8 Euro.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 bis 22 Uhr. Adresse: Elisabethplatz 4b, Tel.: 089/27 37 31 34.

Im Wintergarten gibt‘s jeden Tag vor 12 Uhr Weißwürst © Achim Frank Schmidt

Biergärten in München: Mühlenpark

Fern von jedem Alltagskrach liegt der Mühlenpark mitten in einer Freizeitanlage in Garching bei München. Unter alten Kastanien findet man auch bei heißen Temperaturen ein Platzerl im Schatten, daneben fließt der Mühlbach. Wurstsalat 6,50 Euro, Zwei Paar Wiener 5,20 Euro, Portion Pommes 3,20 Euro, Leberkässemmel 2,50 Euro, Mass (Hacker Pschorr) 7,60 Euro.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 23 Uhr. Adresse: Mühlgasse 48, Tel.: 089/320 49 75.

Biergärten in München: Kleine Villa Flora

Mitten im Grün einer Kleingartenanlage in Sendling-Westpark liegt das Wirtshaus mit Biergarten Kleine Villa Flora. Unter einem Walnussbaum kann man hier traditionelle Gerichte in idyllischer Umgebung genießen. Obazda mit Breze 7,90 Euro, Currywurst mit Pommes 7,90 Euro, Käsespätzle 8,90 Euro, Mass Augustiner 7 Euro.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 11 bis 22 Uhr. Adresse: Tübinger Straße 19, Tel.: 089/68 97 91 91.

Traditionelle Gerichte und leckeres Bier gibt‘s in der Kleinen Villa Flora © Oliver Bodmer

Biergärten in München: Zum Brunnergarten

Versteckt zwischen Scheidplatz und Petuelring liegt der Brunnergarten – ein kleiner Geheimtipp. Wurstsalat mit Brot 5,90 Euro, Obazda mit Breze 7,90 Euro, zwei Paar Wiener mit Kartoffelsalat 5,90 Euro,Portion Pommes 3 Euro, Mass (Löwenbräu) 6,50 Euro.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 9.30 bis 22 Uhr. Adresse: Schleißheimer Straße 280b, Tel.: 089/96 16 98 77.