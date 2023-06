Geburtstag einer Münchner Institution: Das Deutsche Museum wird 120 Jahre alt – Sanierung geht weiter

Von: Isabel Winklbauer

Das Deutsche Museum feiert 120. Geburtstag © Bernd Wackerbauer

Das Deutsche Museum wird am Mittwoch 120 Jahre alt. Ein Geburtstag auf der Baustelle, bei der alles reibungslos laufen soll.

München – Wenn man eine Dampfmaschine zerlegt, reinigt und dann wieder aufbauen will, ist das ungefähr so, als wollte man einen Medikamenten-Beipackzettel wieder originalgetreu zusammenfalten. „Nur dass die Dampfmaschine hinterher wieder einwandfrei laufen muss“, sagt Gerrit Faust, Sprecher des Deutschen Museums, „und das Ganze ohne Aufbauplan.“ Im Moment läuft eine ganze Menge auf der Museumsinsel – mit Plan. Nächstes Highlight: das 120-jährige Bestehen. Geburtstag auf der Baustelle!

Umfangreiche Arbeiten am Deutschen Museum – erste Phase bereits abgeschlossen

Rund 10 000 teils sehr schwere Exponate räumt das Deutsche Museum zurzeit aus dem vorderen Museumsteil aus, darunter Fahrzeuge, Flugzeuge und Schiffe, um sie in Depots zu lagern. Auch der berühmte Faraday-Käfig wurde schon abtransportiert. Denn die Sanierung des Hauses geht bald in die zweite Phase, bis Ende Juni muss alles leer sein. „Das schaffen wir“, sagt Faust. „Alles wird genau dokumentiert und gut verpackt, damit nichts kaputtgeht. Diese Beräumung ist eine riesige logistische Herausforderung, wir haben uns dafür ein Jahr Zeit genommen.“

Schon seit 2015 wird das Deutsche Museum saniert. Der erste Teil war im Juli 2022 fertig: 19 neue Dauerausstellungen auf 20 000 Quadratmetern Fläche sind seitdem zu sehen, zum Beispiel zu den Themen „Gesundheit“, „Chemie“ oder „Raumfahrt“. Sie wurden dem modernen Stand der Wissenschaft angepasst und folgen einer neuen Besucherführung, zeigen aber immer noch die beliebten historische Originale wie etwa den Dieselmotor-Prototypen von Rudolf Diesel oder den Brutschrank von Robert Koch. Außerdem wurde das Forum der Zukunft an der Ludwigsbrücke eröffnet, ein Raum, der sich Avantgarde-Themen wie Künstlicher Intelligenz, Virtueller Realität oder Quantentechnologie widmet.

Zweiter Sanierungsabschnitt steht bevor: Das Ende der Bergwerk-Inszenierung

In den nächsten fünf Jahren, also bis zum 125. Geburtstag im Jahr 2028, steht nun der zweite Sanierungsabschnitt an. Mauern werden trockengelegt, Fluchtwege geschaffen und der zweite Teil der Dauerausstellungen modernisiert. 136,6 Millionen Euro kostet die neue Bauphase. Die Gesamtsanierung des Deutschen Museums inklusive aller Nebenposten wie etwa der Digitalisierung der Sammlung und Modernisierung des Erdinger Großdepots rangiert bei 750 Millionen Euro.



Zum zweiten Sanierungsabschnitt gehört auch die 2800 Quadratmeter große Bergwerk-Inszenierung. Diese wird, obgleich bei den Besuchern höchst beliebt, in ihrer alten Form nicht erhalten bleiben. Die Gipskulissen bröckeln, die Exponate brauchen eine neue Szenerie. Und die wird teuer. In Schätzungen war bisher von zehn Millionen die Rede. Faust: „Ein neues Bergwerk ist derzeit nicht finanziert – und wird vermutlich die teuerste Ausstellung im Museum. Fakt ist aber: Wir wollen auf jeden Fall wieder ein Bergwerk haben. Die Frage ist nicht ob, sondern wann.“ Ganz sicher wiederkommen wird der zweite große Publikumsliebling, die Hochspannungsanlage. „Und zwar noch spektakulärer als bisher“, sagt Faust.



Insgesamt liegt der Umbau gut im Zeitrennen. Es gibt keine Verzögerungen, der Termin 2028 wird laut Faust eingehalten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.