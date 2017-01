Betrunkener verletzt Bahn-Mitarbeiter

München - Ein 24-Jähriger, der am Samstagabend gegen eine S-Bahn-Tür getreten haben soll, griff dann auch noch einen DB-Sicherheitsmitarbeiter tätlich an und verletzte diesen.

Vier Männer im Alter von 18, 21, 23 und 24 Jahren fuhren laut Bundespolizei am Samstagabend gegen 23:15 Uhr in einer S-Bahn vom Hauptbahnhof Richtung Ostbahnhof. Noch vor dem Halt am Marienplatz kam es zwischen den jungen Männern und einer unbekannten Frau zu einem verbalen Wortgefecht. Nachdem die S-Bahn den Haltepunkt Marienplatz erreichte und für eine Weiterfahrt abgefertigt werden sollte, blockierte einer der vier, die ausgestiegen waren, die sich schließende Tür.

Auf sein Verhalten von einer Streife der Deutsche-Bahn-Sicherheit angesprochen, richtete der 24-Jährige aus Holzkirchen seine Aggressionen gegen das Sicherheitspersonal. Als er von der Blockierung der Tür abließ, trat er mehrmals von außen gegen die mittlerweile geschlossene Tür der abfahrenden S-Bahn.

Als der Holzkirchner von einem der DBS-Mitarbeiter mit seinem Verhalten konfrontiert wurde, wollte er sich, Beleidigungen ausrufend, entfernen. Dann hatte er es sich aber wohl anders überlegt und soll einem 25-Jährigen Sicherheitsmitarbeiter unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Bei der Überwältigung soll der mit 2,13 Promille Alkoholisierte zudem versucht haben, gegen die Sicherheitsbediensteten zu treten.

Der 25-jährige DBS-Mitarbeiter klagte nach dem Vorfall über Kopfschmerzen und Beschwerden aufgrund Prellungen im Bereich des Gesichts bzw. Kinns.

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: Bundespolizei