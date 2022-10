Schuhbeck exklusiv: Star-Koch soll Millionen hinterzogen haben – im Restaurant ratscht er locker mit Gästen

Von: Andreas Thieme

Teilen

Star-Koch Alfons Schuhbeck (73) wegen Steuerhinterziehung angeklagt. © B. Lindenthaler/imago

Wie geht es Alfons Schuhbeck wirklich? Vor Gericht wirkte der Star-Koch zuletzt angeschlagen, beim Besuch in seinem Restaurant zeigt sich der Star-Koch aber von einer anderen Seite: nahbar und gesprächig. Dabei geht es im Steuer-Prozess für den Star-Koch jetzt um alles.

München – Den Mythos von Alfons Schuhbeck, wie er morgens um sechs mit weißer Kochjacke vorbeihuscht: Am Platzl kennt ihn fast jeder. Und tatsächlich: Noch immer ist der Star-Koch so gut wie täglich vor Ort – es sei denn, er muss vor Gericht. Heute wird sein Steuer-Prozess im Justizpalast fortgesetzt: Mehr als zwei Millionen Euro soll Schuhbeck hinterzogen haben – und schweigt bislang zu den Vorwürfen (wir berichteten).

In seinem Restaurant zeigt er sich dagegen präsent und gesprächig: Wer in den Südtiroler Stuben essen geht, kann den Star-Koch aktuell dort treffen. Gleich am Eingang liegt die „tz“ vom Prozessauftakt aus. „Schuhbeck: Sein bitterster Tag“ lautet die Schlagzeile. Er hat sie nicht weggeräumt - und er werkelt weiter.

Mittags sind nur vier Tische besetzt, doch oben aus dem Eck hört man Schuhbeck, wie er Geschäftsgespräche führt. „Kocht der Chef noch selbst?“, fragen wir den Kellner, während er Wiener Schnitzel (28 Euro) und Lammrücken (34 Euro) serviert. Antwort: „Ja klar.“ Wie es schmeckt, danach erkundigt sich Schuhbeck sogar selbst. Er wirkt entspannt und lacht auch mal - hier, im Restaurant, ist seine Welt noch in Ordnung. Nicht wie vor Gericht, als der 73-Jährige zum Prozessauftakt vor einer Woche arg angeschlagen wirkte.

München: Alfons Schuhbeck soll Millionen hinterzogen haben – Im Restaurant ratscht er mit Gästen

In Schuhbecks Stuben läuft ruhige Musik, auf den Empore stehen seine üppigen Auszeichnungen. „Alles Gute“, wünschen die Gäste und Nachbarn dem Star-Koch – er nickt dankend zurück. Und lässt es sich auch nicht nehmen, mit bekannten Gesichtern zu ratschen: 25 Kilo habe er abgenommen – in zwei Jahren. Nicht allein die Steuerprobleme haben also dazu geführt, dass er ausgemergelt wirkte – mit eingefallenen Wangen. „Ich habe meine Ernährung umgestellt“, verrät Fonsi. Von Kohlenhydraten und weißem Mehl rät er ab. Nach einem Sehnenriss in der Schulter trainiere er jetzt auch beim FC Bayern. „Die haben die richtigen Geräte dafür.“ Rudernd macht er die Bewegungen vor, während er zwischen den Gästen am Tisch steht.

Man spürt genau: Als Koch ist Schuhbeck noch derselbe - als Unternehmer nicht. Das Orlando nebenan betreibt er nicht mehr, auch Eisdiele und Kochschule sind dicht. Heute muss Schuhbeck wieder vor Gericht - für ihn geht es dann um alles.