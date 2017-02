Hündin Carry schnappt Einbrecher, der sich in Laden einschließen ließ

Er fand sich wohl ziemlich clever. Ein Wohnungsloser hat sich in einem Münchner Warenhaus in der Altstadt versteckt und sich dort nach Geschäftsschluss einschließen lassen. Polizeihündin Carry hat den Fall übernommen.

München - Als das Personal das Geschäft verlassen hatte, kam der 37-Jährige aus seinem Versteck. Er löste dabei den Einbruchalarm aus. In eine Sporttasche füllte er verschiedene Wertkarten und ging in die Schmuckabteilung, wo er Schubfächer und Vitrinen öffnete. Aufgrund des ausgelösten Alarms suchte die Polizei das Gebäude ab, Diensthündin Carry begleitete die Gruppe. In der Schmuckabteilung entdeckte Carry den Eindringling. Er wurde festgenommen.

