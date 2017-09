Im Donisl: Touristen klauen ausgestopften Hasen mit Gewehr

Für Ahnungslose war er immer nur der durchgeknallte Donisl-Hase mit dem Schießgewehr. Für die Mannschaft des Traditions-Wirtshauses am Marienplatz ist der kleine Möchtegern-Wolpertinger eine Art Wiesn-Maskottchen. Seit Jahr und Tag thronte der Wilddieb mit den langen Ohren jedes Jahr auf dem Kühlschrank der Après-Wiesn-Bar im ersten Stock – tausendfach fotografiert und belächelt von Gästen aus aller Welt.

+ Der Donisl in der Weinstraße. © Götzfried

Bis Sonntag: Da wurde er nachts entführt von einer Gruppe ziemlich betrunkener Italiener. Der Auftakt zu einer Hasenjagd, die mittlerweile internationale Kreise zieht. Im Polizeibericht stand gestern ein denkwürdiger Fahndungsaufruf des Diebstahl-Kommissariats, den es so auch noch nie gab: „Wer hat in den Nacht bzw. in den sehr frühen Morgenstunden des Sonntag (24.9.) eine Gruppe von Männern in der Fußgängerzone beobachtet, die einen ausgestopften Feldhasen mit Ziergewehr als Trophäe mit sich führten?“ Die etwa 30-jährigen verdächtigen Hasendiebe trugen alle Pullover mit der Aufschrift des argentinischen Fußballclubs „Boca“.