Obacht! Kocherlball heuer eine Woche später

Kein Ausweichtermin für Regen

+ Der Kocherlball am Chinesischen Turm steigt heuer eine Woche später als gewohnt.

Aufgepasst! Der Kocherlball am Chinesischen Turm wird heuer am vierten Sonntag im Juli stattfinden – und nicht wie bisher am dritten. Falls es regnet, fällt der Ball in diesem Jahr sogar ganz aus.