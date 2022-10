Freiheit im Iran: München zeigt Flagge - Demonstranten unterstützen Proteste gegen das Regime

Kundgebungen in der Innenstadt

+ © Markus Götzfried Für Menschenrechte und Freiheit im Iran demonstrierten am Samstag viele Münchner. © Markus Götzfried

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sophia Oberhuber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sie schwenken die Fahnen, um auch in München ein Zeichen zu setzen: für die Rechte der Frauen und das Ende des Gewalt-Regimes im Iran. An mehreren Orten in der Stadt solidarisierten sich am Samstag Münchner mit den Protesten im Iran.



München - Reza Firouz macht sich Sorgen. Seine Familie geht in Teheran auf die Straße, weil sie für Menschenrechte kämpft. Dafür riskieren die Demonstrierenden ihr Leben. Denn die Polizei geht mit aller Gewalt gegen sie vor. „Die Situation ist vor allem für Frauen eine Katastrophe“, sagte Firouz, der zusammen mit vielen anderen am Samstag am Odeonsplatz ein Zeichen setzen wollte.

München: Demonstranten setzen sich für Ende des Gewalt-Regimes im Iran ein

Bita Kirchner ging mit ihrem Mann Korbinian und ihrer kleinen Tochter Kiane zur Demo. „Es ist unglaublich wichtig, dass die Proteste Gehör finden“, sagte die 32-jährige Münchnerin. Man müsse von Deutschland aus mithelfen, zum Beispiel indem man Beiträge zu den Protesten in den sozialen Netzwerken verbreite.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Auch Ayda Rahimi sieht es als ihre Aufgabe an, Stimme des Protestes zu sein. „Ich habe viele Cousinen, die dort studieren. Sie alle gehen auf die Straßen“, berichtete Rahimi. Wie viele der Teilnehmenden am Odeonsplatz, erwartet die 30-Jährige von der Politik scharfe Sanktionen gegen das iranische Regime. Und dass die Menschen hinschauen – nur so könne sich etwas ändern.