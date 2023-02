Demo-Marathon am Rande der Siko: Proteste gegen Ukraine-Krieg und für Freiheit im Iran – „Macht Frieden!“

Die größte Kundgebung fand mit etwa 10 000 Teilnehmern auf dem Königsplatz statt. © Oliver Bodmer

Im Bayerischen Hof tagten bei der Siko die Mächtigen der Welt – gleichzeitig kamen in der Münchner Innenstadt Tausende Menschen zusammen, um für Frieden zu demonstrieren.

Denn auch auf anderen Plätzen kam es zu Kundgebungen mit Tausenden Teilnehmern: für Abrüstung, für Freiheit im Iran, für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Die tz war am Samstag mittendrin und hat ein Protokoll erstellt. M.-T. Wandinger

München: Demos für Abrüstung, für Freiheit im Iran, für weitere Waffenlieferungen an Ukraine

Samstag: 9.50 Uhr: Die Bühne am Stachus steht bereits. Auf der Rückwand ist „Verhandeln statt abschießen!“ zu lesen. Ein erster Polizeitrupp rückt an - ein Teil marschiert zum Marienplatz.

Polizeisprecher Andreas Franken erklärt am Stachus den Ablauf. © Oliver Bodmer

10.04 Uhr: Andreas Franken, Sprecher des Polizeipräsidiums München, gibt einen Ausblick auf den Tag. Es seien zehn Versammlungen mit insgesamt über 10 000 Teilnehmern angemeldet. Die größten Demos werden am Königsplatz, Stachus und Odeonsplatz erwartet. Um die Sicherheit zu gewährleisten, seien am Samstag 4800 Polizisten aus ganz Deutschland im Einsatz. Franken betont, dass die Polizei auf ein friedliches Miteinander hofft, aber immer mit Auseinandersetzungen gerechnet werden müsse. Und sie sei auf Aktionen von Klimaaktivisten vorbereitet.

12.32 Uhr: Am Königsplatz kommen immer mehr Menschen zusammen. Fahnen, die oft mit einer Friedenstaube bedruckt sind, flattern im Wind. Aber auch viele Banner sind zu sehen. Darauf steht unter anderem: „Der Feind sitzt nicht in Russland, sondern in Brüssel und Berlin.“

Redner fordert in München lautstark: „Macht Frieden!“

12.54 Uhr: Ein Redner fordert lautstark auf der Bühne: „Macht Frieden!“ Diese Botschaft soll den Tag bestimmen. Nur die Perspektive ist oft unterschiedlich.

13.11 Uhr: Veronika Bauer (55) ist extra aus dem Unterallgäu angereist, um ein Zeichen zu setzen. „Ich habe zwei Söhne und möchte nicht, dass sie in den Krieg ziehen müssen. Es ist egal, ob deutsche, ukrainische oder russische Mutter - bei allen Müttern ist der Schmerz in einer solchen Situation gleich.“ Sie kritisiert: „Es muss im 21. Jahrhundert doch eine friedliche Lösung möglich sein.“

Veronika Bauer demonstrierte in München für Frieden: „Ich habe zwei Söhne und möchte nicht, dass sie in den Krieg ziehen müssen“. © Oliver Bodmer

13.40 Uhr: Auch der Stachus ist nun voller Menschen, die sich für Abrüstung und Frieden stark machen. So auch Arthur Hoch (69). Er sieht sich als Gegner der zunehmenden Militarisierung des Krieges in der Ukraine. „Es geht meiner Meinung nach weder um unsere, noch um die Sorgen der ukrainischen oder russischen Bevölkerung, sondern nur um die Sicherheit der Kriegsprofiteure.“ Die Sicherheitskonferenz würde genau diese Prozesse unterstützen.

Große Demonstration auf dem Marienplatz. © Oliver Bodmer

München: Plötzlich treffen Demonstranten mit unterschiedlichen Gesinnungen aufeinander

14.00 Uhr: Der Anti-Siko-Protestzug vom Stachus Richtung Maximiliansplatz startet. Bis zu 2400 Demonstranten schließen sich an. Zudem bildet sich bis zum Marienplatz eine Menschenkette. 40 Minuten später brechen auch die etwa 10 000 Demonstranten vom Königsplatz Richtung Maxvorstadt auf.

14.28 Uhr: Bis jetzt ist alles friedlich. Nun treffen aber Demonstranten mit unterschiedlichen Gesinnungen aufeinander. Am Odeonsplatz findet eine Demo für weitere Waffenlieferungen zum Schutz der Ukraine statt. Die Pro-Ukraine-Fraktion ruft: „Danke Deutschland für die Waffen.“ Die Gegner der Waffenlieferungen bleiben stehen, manche beginnen heiß zu diskutieren. Die Polizei schickt sie weiter, um größere Konfrontationen zu vermeiden.

14.41 Uhr: Die Demonstranten ziehen aneinander vorbei, die Situation ist angespannt. Oljana (35) ist beunruhigt. „Ich finde es gerade sehr unangenehm, deshalb bin ich auch ein wenig weggegangen. Ich kann in letzter Zeit ohnehin nicht gut schlafen, weil mein Bruder zur Zeit im Krieg kämpfen muss und am Telefon weint, weil er niemanden töten möchte. Da kann ich einen solchen Protest nicht verstehen“, erklärt sie.

Die Ukrainerin Oljana bei der Demo am Odeonsplatz. © Oliver Bodmer

14.52 Uhr: Am Max-Joseph-Platz machen Demonstranten auf die Situation im Iran aufmerksam. Als Zeichen des Zusammenhalts halten viele eine große Iran-Flagge in die Höhe. Mahshed (51) und Aria Ostovar (54) sehen auch Deutschland in der Verantwortung: „Der Iran hat lange Zeit niemanden interessiert und das sind auch die Folgen.“

Mahshed und Aria Ostovar gehören in München zu den Demonstranten, die auf die Situation im Iran aufmerksam machen. © Oliver Bodmer

15.04 Uhr: Gerade ist der Demozug am Marienplatz angekommen. Sabine (62) und Wolfgang (73) haben an der Menschenkette durch die Kaufingerstraße teilgenommen. „Wir haben versucht, alle in einer Reihe zu gehen, aber wir waren einfach zu viele“, erzählen die beiden. Die Polizei habe die Menschen sogar aufgefordert, nicht stehen zu bleiben.

17.20 bis 18.30 Uhr: Die Schlusskundgebungen auf dem Marienplatz und Königsplatz lösen sich auf - es wird wieder ruhig in der Stadt.

17.20 bis 18.30 Uhr: Die Schlusskundgebungen auf dem Marienplatz und Königsplatz lösen sich auf - es wird wieder ruhig in der Stadt.