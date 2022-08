1860-Match gegen BVB: Männer drohen Fan mit Schal beider Logos an, ihn „abzustechen“

Von: Klaus-Maria Mehr

Hier vor der Frauenkirche wurde der Fußballfan brutal von zwei Unbekannten attackiert. Die Polizei sucht Zeugen. © Ulrich Wagner/Imago

Ein 33-jähriger Baden-Württemberger wollte sich nach dem DFB-Spiel Borussia Dortmund gegen 1860 München noch ein wenig die Stadt ansehen - und wurde brutal überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

München - Die Polizei München berichtet: Am Samstag (30. Juli) gegen 22.05 Uhr hielt sich ein 33-Jähriger aus Baden-Württemberg in München auf. Anlässlich des DFB-Pokalspiels des TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund trug er einen Fanschal. Bei dem Fanschal handelte es sich laut Polizei sogenannten Kombi-Schal mit den Logos beider Teams sowie dem DFB-Pokal-Logo. Er kostet 17 Euro.

Männer lauern Fußball-Touristen auf und drohen damit, ihn „abzustechen“

Am am Fuße der Frauenkirche wurde er von zwei ihm nicht bekannten Männern aufgefordert diesen Schal herauszugeben, da er ansonsten „abgestochen“ würde.

Attacke nach Pokal Spiel gegen Dortmund: Fußballfan wird Schal vom Hals gerissen

Ein Messer wurde nicht gezeigt. Da der 33-Jährige nicht reagierte, sondern die Übergabe des Schals mehrfach verneinte, wurde ihm der Fanartikel vom Hals gerissen. Der 33-Jährige reagierte hierauf nicht, da er Angst hatte, dass es tatsächlich zu einem Angriff mit einem Messer kommen könnte.

Die zwei Männer konnten unerkannt in unterschiedliche Richtungen fliehen. Der 33-Jährige versuchte die Täter noch zu verfolgen, brach den Versuch jedoch ab und verständigte telefonisch die Polizei. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung von Tatverdächtigen. Der 33-Jährige wurde nicht verletzt.

Das Kommissariat 23 (u.a. Delikte im Zusammenhang mit Fußballspielen) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die zwei Täter konnten wie folgt beschrieben werden.

Täterbeschreibung von Fanschal-Räubern nach 1860 München-Spiel: Wer hat diese zwei Männer gesehen?

Täter 1:

Männlich

ca. 25 Jahre alt

175 cm groß

schlank

sprach Hochdeutsch

extrem kurze Haare

sehr hellhäutige Gesichtsfarbe

Täter 2:

Männlich

20 Jahre alt

schlank

orientalisches Aussehen

glatte Haare

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Frauenplatzes und Neuhauser Straße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

