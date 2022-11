Aufwändiger Einsatz am Eisbach: Surfer müssen pausieren – „Die Handykameras liefen heiß“

Von: Lukas Schierlinger

Die Feuerwehr wurde wegen eines E-Scooters alarmiert, der im Eisbach gelandet war. © Feuerwehr München

Ein im Eisbach entsorgter E-Scooter hat die Münchner Feuerwehr zu einer humorigen Pressemitteilung veranlasst. Passanten griffen zum Handy.

München - Eisbach-Spektakel am Sonntagmittag (20. November): Weil ein E-Scooter auf Abwegen die Surfer an der Ausübung ihres Hobbys hinderte, musste die Feuerwehr anrücken. Passanten, die zufällig Zeuge des Einsatzes wurden, hielten die durchaus komischen Szenen mit ihrem Handy fest.

E-Scooter landet im Eisbach: Feuerwehr berichtet über medienwirksamen Einsatz

Die Münchner Feuerwehr hat der abwechslungsreiche Einsatz zu einer humorigen Pressemitteilung veranlasst: „Im Schutze der Dunkelheit - vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag - sprang der ansonsten eher unscheinbare kleine E-Scooter voller Heldenmut in den Eisbach. Weil er auch mal so lässig auf den Bildern und Selfies der Touristen glänzen wollte, wie sonst eben nur die Surferinnen und Surfer der Eisbachwelle.“ E-Scooter landen immer wieder in der Münchner Lebensader, die ehrenamtlichen „Isarfischer“ finden das allerdings nicht so lustig.

Surfer waren auf den entsorgten Roller aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr verständigt. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte fischten den Scooter mithilfe einer Drehleiter und einem sogenannten „Einreißhaken“ zügig aus dem Eisbach. Das Feuerwehr-Fazit: „So hart es für den kleinen E-Scooter jetzt auch klingen mag: Die Handykameras liefen zwar heiß, doch leider nicht seinetwegen, sondern wegen einer lässig abgeknickten Drehleiter.“