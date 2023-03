Münchner Michael-Jackson-Denkmal verwüstet: Fans am Boden zerstört – „Es ist nichts übrig“

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Die Polizei hat eine Frau mit auf die Wache genommen, die sich am Michael-Jackson-Denkmal in München ausgetobt hat.

München - Schock für alle Fans von Michael Jackson: Bei seinem liebevoll geschmückten Denkmal vor dem Hotel Bayerischer Hof ist seit Montag (20. März) nichts mehr so wie es einmal war: Poster des King of Pop wurden zerrissen, Blumen zertrampelt, Kerzen weggeworfen. „Es ist nichts übrig“, sagt Nena.

Das verwüstete Denkmal am Promenadeplatz. © Markus Götzfried

So nennen alle in der Stadt die Frau, die hinter dem Verein MJ’s Legacy und dem inoffiziellen Denkmal für den 2009 gestorbenen Sänger steht. Verantwortlich für die ganze Zerstörung ist laut der Polizei eine psychisch auffällige Frau. Wie es aus dem Präsidium heißt, wurde die 57-Jährige gesehen, wie sie sich an der Bronzestatue von Orlando di Lasso, die für das Jacko-Gedenken genutzt wird, ausgetobt hat.

Michael-Jackson-Denkmal in München verwüstet: Polizei nimmt Frau mit auf die Wache

Augenzeugen informierten am Montagabend gegen 23.50 Uhr die Polizei, die eine Streife an den Promenadeplatz schickte. Dort trafen die Beamten auf die Frau aus München, die zwischen den Michael Jackson-Stücken am Wüten war. Die Frau wurde mit auf die Wache genommen und wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Mehr Infos vom Fanclub gibt es unter www. mjs-legacy.com.