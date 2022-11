O, du wunderbarer Weihnachtsmarkt: Nach der Corona-Pause glitzert es endlich wieder auf dem Marienplatz

Was an den festlichen Buden alles geboten ist

+ © Marcus Schlaf Lichterglanz: Den gibt es heuer wieder beim Christkindlmarkt am Münchner Marienplatz. © Marcus Schlaf

Vorweihnachtlicher Zauber im Herzen der Stadt: Am heutigen Montag öffnet - nach Jahren des Verbots wegen Corona - wieder der traditionelle Christkindlmarkts auf dem Marienplatz.

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause gibt es wieder Christkindlmärkte in der Stadt! Das Weihnachtsdorf in der Residenz hat bereits eröffnet. Das Tollwood-Winterfestival folgt am Donnerstag – und am heutigen Montag läutet OB Dieter Reiter (SPD) die Vorweihnachtszeit um 17 Uhr mit der Eröffnung des traditionellen Christkindlmarkts am Marienplatz ein. Was rund um das Rathaus sonst noch geboten wird, verraten wir hier. wö

München: Weihnachtsmarkt lockt mit 135 Ständen

Adventsmusik live! Traditionelle Stubenmusik, Bläserensembles und Chöre stimmen von Sonntag bis Donnerstag jeweils ab 17.30 Uhr live vom Rathausbalkon auf die Adventszeit ein. Zum Abschluss spielen am 24. Dezember (12 Uhr) die Grünwalder Turmbläser.

Wer lieber selber singt, trifft Gleichgesinnte beim Singen unterm Christbaum vor der Peterskirche. Ab dem 30. November immer mittwochs ab 16.30 Uhr werden dort bayerische Advents- und Weihnachtslieder unter professioneller Anleitung gesungen.

Lichterglanz gibt es heuer trotz Energiekrise. Die rund 3000 Kerzen am Baum sind LED-Lichter. Sie werden gegen 16 Uhr ein- und um 23 Uhr wieder ausgeschaltet.

München: Der 25 Meter hohe Weihnachtsbaum stammt aus dem Landkreis Weilheim-Schongau

Im Prunkhof des Rathauses präsentiert sich der Landkreis Weilheim-Schongau, aus dem die 25 Meter hohe Weißtanne vorm Rathaus stammt, mit einem Glühweinstand und Brotzeit. Auch Steingaden hat als Kompensation für den 2020 ausgefallenen Christkindlmarkt einen Ausschank.

+ Budenzauber: Das Weihnachtsdorf in der Residenz hat seit Donnerstag geöffnet. © Oliver Bodmer

Wie in früheren Zeiten ist der Christkindlmarkt ein Warenmarkt, auf dem man hervorragend Geschenke kaufen kann. Die Marktkaufleute bieten alles von Christbaumschmuck über Töpferwaren bis zu Wollsocken und Fellmützen, von Plauener Spitzen über Backformen und Ausstecherle bis zu Ölgemälden mit München-Motiven.

Auf dem Genussmarkt wird jeder fündig, wenn es ums Essen oder essbare Weihnachtsgeschenke geht. Auch wer sich für veganes Essen entschieden hat, Diabetes hat, Gluten oder Laktose nicht verträgt, bekommt die passenden Speisen und Getränke.

München: Eigenständiger Kripperlmarkt hat lange Tradition

Bereits 1757 fand in München zum ersten Mal ein eigenständiger Kripperlmarkt statt. Auch heuer gibt es den Spezialmarkt, den wohl größten in Deutschland. Hier findet man vom Laternchen bis zu den Gaben der Heiligen Drei Könige alles für die Krippe.

Beim Krampuslauf muss sich niemand vor den zotteligen Gestalten mit den Masken fürchten. Die Gesellen tanzen am Sonntag, 11. Dezember, von 15 bis 17 Uhr.

+ Figuren & Co. gibt es auf dem Kripperlmarkt, dem wohl größten in Deutschland. © Jantz

Die Ratstrinkstube im Münchner Rathaus wird vom 24. November bis 11. Dezember zur Himmelswerkstatt. Dort dürfen sich Kinder von sechs bis zwölf Jahren mit goldenen Flügeln und Gewändern in Himmelswesen verwandeln, bevor sie kreativ werden. Treffpunkt ist die Rathauspforte am Fischbrunnen. Beginn: täglich um 14.30 und 16.30 Uhr. Anmeldung unter www.kindermuseum-muenchen.de.

+ Beim Krampuslauf am 11. Dezember kann man diese wilden Gesellen treffen. © Sigi Jantz

Puppenspieler Nikolaus Zettl entführt Kinder und Erwachsene an den Adventssonntagen jeweils um 14 und 15 Uhr in seine Kasperlwelt. Treffpunkt: Durchgang zum Rathaus-Innenhof, Eingang Weinstraße. Dauer: circa 20 Minuten.

Die insgesamt 135 Stände sind vom 21. November ab von Montag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr und an Sonntagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet. An Heiligabend, 24. Dezember, läuft der Betrieb bis 14 Uhr. Alles weitere unter www.christkindlmarkt-muenchen.de.