Tanzen für den Frieden beim Gauklerball: „So viel Gemeinschaftsgefühl war selten auf der Tanzfläche“

Von: Marc Kniepkamp, Katja Kraft

Katja Kraft verkleidet als Hippie im Künstlerhaus. © Markus Götzfried

Beim Gauklerball im Münchner Künstlerhaus stand „Tanzen für den Frieden“ auf dem Programm als Teil des Flower-Power Festivals. Zwei tz-Redakteure mischten sich unters bunte Partyvolk.

Man ist natürlich voreingenommen. Als gebürtige Münsterländerin, einstiges Funkenmariechen, jahrzehntelange Kölner-Karneval-Feierin. „Fasching“ in München - zum Piepen! Liebe Bayern, ja, euer Bundesland ist von Schönheit und Reichtum und so unverschämt köstlichen Dingen wie Brezn und Obazdem gesegnet. Und deshalb hatte der, nun ja, sehr selbstbewusste Münchner ja irgendwie recht, als er mich bei meinem Umzug aus NRW vor 16 Jahren belehrte: „Weißt, warum so viele nach Bayern wollen? Wo Kuchen ist, da fallen auch Krümel ab.“ Aber in dieser einen Sache - kostümiertes Rambazamba ohne Grenzen - möchten bitte wir Nordrhein-Westfalen einmal der Kuchen sein. Oder wenigstens der zuckrige Berliner („Krapfen“!).

Sämtliche bayerischen Faschingsfeste habe ich also in all den Jahren ignoriert, bin stattdessen in der fünften Jahreszeit in die alte Heimat gedüst. Und nun das.

Flower Power beim Gauklerball im Künstlerhaus. © Marc Kniepkamp

München: Beim Flower Power Festival 2023 gibt’s mehr als 500 Events in der ganzen Stadt

Kulturredakteurin und Kulturfreundin, die ich bin, lasse ich mich natürlich völlig vom Flower Power Festival 2023 einnehmen. Die Idee: Bis Oktober gibt’s mehr als 500 Events in der ganzen Stadt, alle unter dem Motto „Flower Power“. Groß wurde da auch der Gauklerball im Künstlerhaus angekündigt. Eine Freundin gleich Feuer und Flamme: Hippie-Sause! Tanzen für den Frieden! Auf, auf, hin da!

Weil ich wie jeder, der was von Karneval versteht, mehrere über die Jahre reich gefüllte Kostümkisten im Keller stehen habe, konnte ich aus dem Vollen schöpfen. Blonde -Perücke, Hippiekleid, Peace-Kette. Rosarote Brille. Aber an der lag es nicht, dass ich mich in dieser Samstagnacht am Lenbachplatz spontan verliebte. Es lag an der vom Künstlerhaus-Team ungemein liebevoll gestalteten Deko, an den grandiosen Live-Bands, am charmanten Harlekin Albrecht von Weech. Und an den bayerischen Faschingsfreunden. Überraschung: Die können ja nicht bloß Verkleidung - die fallen richtig in ihre Rollen! So viel Gemeinschaftsgefühl war selten auf der Tanzfläche. Herrlich: Anfängliches Sit-in im Obergeschoss. Dann umso schwungvolleres Mittanzen und -singen bei der Beatles Tribute Show.

Tags drauf: leichtes Kopfweh, Überdosis Endorphine. Fühlt sich wie zu Hause an.

Katja Kraft, Kulturredakteurin

Marc Kniepkamp verkleidete sich als Pocahontas. © Marc Kniepkamp

Es tut mir leid, Pocahontas

Nicht jeder Klassiker von einst ist heute noch vorzeigbar. Wie der Indianer, oder in diesem Fall die Indianerin. Nach einem kurzen Moment der Ratlosigkeit beim Abgleich der heimischen Verkleidungskiste mit dem Gauklerball-Motto „Flower Power“ war klar: 60-er Jahre, lange Haare. Also her mit der Pocahontas-Perücke. Die brav geflochtenen Zöpfe werden aufgetrennt, die Plastikhaare etwas gestuft - und schon ist die Haartracht wild genug für echte „Flower Power“. Bart, Brille und Blumenkette runden das seriöse Outfit ab.

Marc Kniepkamp, Lokalredaktion

Gaudi-Kalender: Wann die Narren wo in München tanzen

Do werst ja narrisch! Für die nächsten Tage ist ein volles Faschingsprogramm angekündigt. Zu den schönsten Umzügen gehört der der „Damischen Ritter“ (12. Februar) - heuer so groß wie nie! Weiter geht die Gaudi am Viktualienmarkt (16. Februar), bevor der große Ball im Augustinerkeller steigt (17. Februar). Dann verschmilzt die Fußgängerzone jeweils an drei Tagen (19. bis 21. Februar) zu einer Mega-Fete, bevor die Standlfrauen am Viktualienmarkt am Faschingsdienstag (21. Februar) das traditionelle Finale einläuten. Dazu feiern sie in kracherten Kostümen mit allen Gästen.

