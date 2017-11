Nach heftigem Frontalunfall: Rückstau bis in den Altstadtring-Tunnel

Ein Frontalunfall führte am Donnerstagabend zu einem regelrechten Verkehrschaos in der Altstadt. Zwei Autos waren frontal zusammengestoßen.

München - Ein heftiger Verkehrsunfall sorgte am Donnerstagabend für ein Verkehrschaos in der Münchner Innenstadt. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Brienner Straße und Oskar-von-Miller-Ring.

Es entwickelte sich ein Rückstau bis in den Altstadtring-Tunnel. Gesperrt wurden für die Rettungsmaßnahmen die Brienner Straße, der Platz der Opfer des Nationalsozialismus, der Oskar-von-Miller-Ring sowie die Gabelsbergerstraße.

Eine Polizeisprecherin bezeichnete die Sperrungen als „Verkehrschaos zur Rush Hour“. Der erste Notruf ging gegen 16.10 Uhr ein. Ortskundige Fahrer sollten den Bereich großräumig umfahren.

Über die Schwere der Verletzungen der Unfallopfer ist noch nichts bekannt. Zwei Personen sollen nach ersten Informationen in ihren Autos eingeklemmt gewesen sein.