Zara macht dicht! Aus für Filiale an der Kaufingerstraße

Es war die erste Filiale der Modekette in München: Doch nach 18 Jahren soll ab Ende Februar Schluss sein für den „Zara“ an der Kaufingerstraße 14. Am Mittwoch vor einer Woche habe dies das Unternehmen den 100 Mitarbeitern und dem Betriebsrat überraschend mitgeteilt, so die Gewerkschaft Verdi.

„Durch unsere Wachstums-Strategie ergeben sich für uns laufend neue Standortchancen, in seltenen Fällen aber auch nachträgliche Ortskorrekturen und -wechsel, um unsere Positionierung zu verbessern“, begründete eine Zara-Sprecherin gestern die Maßnahme. „Wir denken, dass hier eine Immobilienspekulation vorliegt“, sagt hingegen Dominik Datz von Verdi. Die Filiale gehöre wirtschaftlich zu den Top-5-Filialen von Zara in Deutschland, der Mietvertrag laufe noch bis 2025. Die Lage sei eine der meistfrequentierten in der Innenstadt, sagt auch Wolfgang Fischer vom Innenstadthändler-Verein CityPartner.

Zara-Sprecherin zu Aus in München: Job-Garantie für Mitarbeiter der Kaufingerstraße

Verdi glaubt: Das spanische Textilunternehmen Inditex, zu dem neben Zara auch Bershka oder Massimo Dutti gehören, wolle den Laden lukrativ weiter- oder untervermieten. Den Mitarbeitern sei nur mündlich eine Weiterbeschäftigung in anderen Filialen zugesichert worden, so Datz. „Wir fragen uns, wie 100 der insgesamt 500 Beschäftigten in München auf fünf andere Filialen verteilt werden sollen, ohne dass es zu einem Abbau des dortigen Personals kommt.“

Zara betreibt nicht weit von der Kaufingerstraße in der Neuhauser Straße und in der Theatinerstraße zwei neuere Filialen in der Innenstadt. „Wir möchten betonen, dass wir selbstverständlich jedem einzelnen unserer Mitarbeiter aus der Kaufingerstraße eine Weiterbeschäftigung garantieren“, sagte eine Zara-Sprecherin gestern auf Anfrage. Diese erfolge in einer der fünf Münchner Filialen in gleicher Position mit dem gleichen Gehalt und gleicher Stundenanzahl.

München bleibe ein sehr wichtiger Standort mit „Wachtums-Potential“.

Ramona Weise