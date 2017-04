„Immer langweiliger“: Darum verliert Münchens Zentrum seine Seele

Es ist schon auffällig: Immer mehr Zentren großer Städte gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Doch woran liegt das? Und was will die Stadt München dagegen tun?

München - Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Die internationalen Handelsketten breiten sich in der Münchner Innenstadt immer mehr aus – der sogenannte Filialisierungsgrad stieg von 54,6 Prozent im Jahr 2010 auf 63,4 Prozent im Vorjahr. In den Haupteinkaufsstraßen der City liegt die Quote nach Erhebungen des Immobiliendienstleisters Jones Lang Lasalle (JLL) zwischen 52 und 79 Prozent. Die Folge: Große Ketten reihen sich aneinander und verpassen den meisten Innenstädten das gleiche Erscheinungsbild. Für Nischenläden bleibt kaum mehr Platz. Der Hauptgrund: Die Mieten sind immens, seit Jahren findet ein regelrechter Verdrängungswettbewerb statt.

Die Stadt will jetzt dagegensteuern. „Die Innenstädte werden damit immer langweiliger“, sagt Kommunalreferent Axel Markwardt. Um die Entwicklung aufzuhalten, fehlen der Stadt leider oft die Mittel. Zu wenige Gebäude sind in kommunalem Besitz. Doch bei stadteigenen Immobilien ist man bemüht, die Mietpreise moderat zu halten – davon profitieren vor allem kleinere Läden.

Die Mehrzahl dieser – insgesamt vermietet die Stadt um die 70 in der Innenstadt – sind im Rathaus und im Ruffinihaus zu finden. Doch auch nach der geplanten Renovierung des Ruffinihauses sollen die Mieten bezahlbar bleiben. Die Preise werden ungefähr 100 Euro und weniger pro Quadratmeter betragen – damit deutlich unter dem Durchschnittswert.

„Ein klares Signal dafür, dass der Handel sein Limit erreicht hat“

Aktuell gibt es bei den Spitzenmieten sogar eine Trendwende. Sie stagnieren, da sind sich die Branchenführer JLL und CB Richard Ellis (CBRE) einig. Zuvor gab es laut einer Statistik von CBRE von 2011 bis 2014 einen sprunghaften Anstieg von 310 auf 390 Euro pro Quadratmeter. In den vergangenen beiden Jahren stagnierten die Mieten CBRE zufolge aber bei 400 Euro pro Quadratmeter. Diesen Spitzenpreis müssen Einzelhändler an der Kaufingerstraße und am Marienplatz zahlen. Jones Lang Lasalle geht von 360 Euro Top-Miete aus und prognostiziert auch für das zweite Quartal 2017 eine Stagnation.

Dirk Wichner, Experte bei dem Immobiliendienstleister, analysiert: „Ein klares Signal dafür, dass der Handel sein Limit erreicht hat und den Mieten nun noch schwerlich den nötigen Umsatz entgegenbringen kann.“ Nur in Ausnahmefällen würden Händler hohe Mieten in prestigeträchtigen Lagen akzeptieren, um mit Flagship-Stores ihrer Marke prominent präsent zu sein. Ansonsten gebe es eine Trendwende, dass der Einzelhandel zunehmend kleinere Flächen anmiete.

In München sieht es überdies nach den Erfahrungen von JLL so aus, dass zuletzt nur in geringem Umfang innerstädtische Vermietungen stattfanden. Grund: Kaum Leerstand und nahezu keine Fluktuation. Wer eine Fläche hat, gibt sie selten her. Allerdings, so räumt JLL-Sprecher Peter Lausmann ein: „Das ist eine Momentaufnahme, das kann sich schnell ändern.“

Die Umfrage:

Tanja Bublitz, Inhaberin Parfümerie Brückner Bublitz im Rathaus: Nächstes Jahr haben wir 125-jähriges Jubiläum, ich führe das Geschäft in dritter Generation. Die Entwicklung der kleinen Läden ist traurig. Die Inhaber sind oft auch selbst Schuld. Denn sie machen ihre Hausaufgaben nicht und jammern zu viel. Sie setzten sich nicht genug von den großen Ketten ab.“

+ © Klaus Haag Walter Drum, Inhaber Brillen Meßbach: „Wir sind ein Traditionsladen, seit 90 Jahren im Ruffinihaus und profitieren von den günstigen Konditionen der Stadt. Ein Überleben ist sonst kaum möglich, die Preise übersteigen das Mögliche. Ohne das Zwischengeschäft während des Umbaus wäre auch unsere Existenz bedroht.“

+ © Klaus Haag

Natascha Beckmann, Verkäuferin im Bonbelly in der Sendlinger Straße: „Weniger kleine Läden, das ist nicht nur ein Münchner Problem. Dadurch schauen viele Städte gleich aus. Wir versuchen, uns durch persönliche Beratungen und Qualität von der Masse abzuheben. Kunden schätzen das. Hohe Mieten machen es nicht leicht.“

+ © Klaus Haag

Klaus Vick, Lisa-Marie Birnbeck