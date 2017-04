Münchner Friedensbündnis ruft zum Ostermarsch auf

Das Münchner Friedensbündnis ruft zum großen Ostermarsch am Karsamstag auf. Motto: Abrüsten für eine gerechte Zukunft - für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt.

München - An Ostern finden bundesweit und teilweise grenzüberschreitend zahllose Aktionen und Demonstrationen für den Frieden, gegen Krieg und militärische Konfrontation statt - so auch am Karsamstag in München. Die Auftaktkundgebung findet um 11 Uhr am Stachus statt. Der Demonstrationszug führt anschließend zum Max-Joseph-Platz. Dort findet etwa um 12.30 Uhr die Abschlusskundgebung statt. Vorher, um 9.30 Uhr, gibt es den traditionellen ökumenischen Gottesdienst (St. Markus, Gabelsberger Straße 6).

„Die Politik der letzen Jahrzehnte hat vor allem zu Verschlechterungen geführt. Auch die jüngste Zuspitzung in Syrien zeigt, wie sehr die bisherigen Konzepte der Regierungen in die Sackgasse geführt haben – eine Umkehr ist nötig. Das betont der Münchner Aufruf zum Ostermarsch“, teilte das Münchner Friedensbündnis mit.

Das Programm am Karsamstag, 15. April 2017:

9.30 Uhr: ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrer Wolfgang Schürger in St. Markus (Gabelsbergerstraße 6)

11 Uhr: Auftaktkundgebung am Stachus, (rund 30 Minuten), mit Sam Rasta (Lieder zur Gitarre) und Erhard Seiler (Moderation und Information). Für die anschließende Demonstration vom Stachus zum Max Joseph Platz ist folgende Strecke vorgesehen: Sonnenstraße, Josephspitalstraße, Herzog-Wilhelm-Straße, Sendlinger Straße, Herrmann-Sack-Straße, Oberanger, Rosenthal, Viktualienmarkt, Tal, Dienerstraße.

Samba Sole e Luna begleitet den Demonstrationszug.

12.15 Uhr: Am Max Joseph Platz beginnt das Bühnenprogramm schon vor Eintreffen der Demonstration. Dazu gibt es Informationsstände aller beteiligter Gruppen.

12.30 Uhr: Abschlusskundgebung am Max-Joseph-Platz.

