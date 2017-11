Stollen-Prüfung: 30 mal die Top-Bewertung - exotische Neuheiten

Bei der alljährlichen Stollenprüfung der Innung wurden diesmal 132 Stollen aus 20 Bäckereien getestet - über 30 Stollen haben dabei die Bestbewertung bekommen. Schlechtere Noten wurden allerdings auch vergeben.

München - Er gilt als König der weihnachtlichen Backwaren: der Stollen. Entsprechend „königlich“ müssen auch die Zutaten sein, weiß Heinz Hoffmann, Obermeister der Bäcker-Innung München und Landsberg. Darum prüfe, wer genießen will: Bei der alljährlichen Stollenprüfung der Innung sind heuer 32 Stollen mit Goldmedaillen ausgezeichnet und insgesamt 67 mit „sehr gut“ bewertet worden.

Die Prüfung ist für die Betriebe freiwillig. Bewertet wurden 132 Stollen und Früchtebrote aus 20 Bäckereien. Neuheiten sind heuer etwa ein Kirschstollen, ein Südseestollen und ein Mango-Walnuss-Stollen. „Das ist gelebte Tradition mit Innovation“, so Hoffmann. Die Qualität sei „anhaltend sehr hoch“: Nur vier Stollen wurden mit „befriedigend“ bewertet. Eine Goldmedaille erhalten Stollen, die zum dritten Mal „sehr gut“ erhielten.

Hoffmann warb für die Verwendung von echter Butter – statt Palmöl wie in Billig-Stollen –, von Macadamia-Nüssen und für den Münchner-Kindl-Stollen. Am Dienstag, 12. Dezember, von 11 bis 18 Uhr lädt die Innung zum Stollenmarkt im Foyer des Alten Rathauses am Marienplatz. Die aktuelle Liste der geprüften Stollen finden Sie hier.