Randalierender Exhibitionist in der Altstadt

Randale und Pöbeleien waren ihm nicht genug: Ein 20-Jähriger hat am Samstagabend in der Fußgängerzone mit Flaschen um sich geworfen und gegen Abfalleimer getreten. Anschließend zog er auch noch blank.

München - In der Münchner Fußgängerzone randalierte am Samstagabend gegen 20 Uhr ein 20-jähriger Somalier. Laut Polizeibericht trat er gegen Abfalleimer, pöbelte Passanten an und warf seine Bierflaschen zu Boden. Zudem entblößte er vor einem 54-Jährigen und einem 49-jährigen Münchner sein Genital - und begann zu onanieren.

Daraufhin verständigten aufmerksame Passanten über den Polizeinotruf 110 die Polizei. Der 20-jährige Somalier wurde von Polizeibeamten vorläufig festgenommen und anschließend in Sicherheitsgewahrsam gebracht.

fr