„Darf sich nicht zum Angstraum entwickeln“: Münchner Politiker sorgen sich um den Stachus

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Fünf Fragen an den Oberbürgermeister: Zwei Politiker der CSU wollen ganz genau wissen, wie es um die Lage am Stachus bestellt ist.

München – „Durch die Berichterstattung der letzten Wochen wurde der Eindruck erweckt, dass es einen deutlichen Anstieg von Überfalldelikten gibt.“ Hans Hammer macht sich Sorgen um den Stachus. Ist der Platz im Herzen der Landeshauptstadt München bereits zu einem Kriminalitätshotspot verkommen? In einer offiziellen Anfrage an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bittet CSU-Mann Hammer um Aufklärung.

„Der hochfrequentierte Umstiegs- und Verkehrsknotenpunkt darf sich auf keinen Fall (weiter) zu einem Angstraum für Passanten und Fahrgäste des ÖPNV entwickeln“, heißt es in dem Schreiben, das neben Initiator Hammer auch CSU-Stadtrat Winfried Kaum gezeichnet hat. Im Mai und April 2023 hatte die Polizei mehrfach über Straftaten – unter anderem auch Überfälle – im Bereich des Stachus berichtet.

CSU-Politiker zu Lage am Stachus: „Ist ein Anstieg der Delikte festzustellen?“

Ihre Stadtratsanfrage verbinden die beiden CSU-Politiker mit fünf konkreten Fragen an den Oberbürgermeister, die wie folgt lauten:

Wie viele Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten ereignen sich am Stachus pro Jahr und von welcher Art sind diese?

Ist 2023 ein Anstieg der Delikte am Stachus festzustellen?

Welche Maßnahmen umfasst das bisherige Sicherheitskonzept für den Stachus, wie steht es zum Beispiel um Kameraüberwachung oder Bestreifung?

Wird das Sicherheitskonzept umfänglich umgesetzt und regelmäßig evaluiert?

Wurde das Sicherheitskonzept am Stachus in diesem Jahr geändert?

In München kam es im Jahr 2021 zu so wenigen Straftaten wie seit 1980 nicht mehr. Doch es gibt auch Entwicklungen, die der Polizei Sorge bereiten, wie das zunehmende Gewaltpotenzial unter Heranwachsenden. Wie bewertet die Polizei die Lage am Stachus? Unsere Redaktion hat um eine Einschätzung gebeten, die wir in diesen Artikel integrieren, sobald diese vorliegt. Im April 2022 war es in Karlsplatz-Nähe zu einer folgenreichen Auseinandersetzung gekommen. Ein Mann erlag den Folgen einer Stichverletzung.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Bis heute konnte sich die offizielle Bezeichnung Karlsplatz unter den Einheimischen nicht durchsetzen. Sogar an der S-Bahn, U-Bahn und Trambahn haben die Haltestellentafeln mit der Aufschrift „Karlsplatz“ die Ergänzung „Stachus“. Doch woher kommt diese Bezeichnung?