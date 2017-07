Im Live-Stream: Superstar Robbie Wiliams heute in München

Er kommt! Quasi zum Anfassen – mitten ins Herz von München: Robbie Williams (43). Wir erklären, was dahinter steckt und sind ab etwa 12 Uhr live dabei. Hier gibt‘s den Stream.

München - Im Schlepptau hat der Superstar Ehefrau Ayda (38), am Leib trägt er, was er selbst entworfen hat: ein graues Wohlfühl-Sweatshirt aus der Marc O’Polo Capsule Collection. Genau das enthüllt er am heutigen Donnerstag feierlich im großen Marc O’Polo Shop in der Theatinerstraße 11 in den Fünf Höfen.

+ In dem Laden in den Fünf Höfen wird der Superstar auftreten. © Haag

Wenn Robbie und Ayda pünktlich sind, betreten sie um elf Uhr den roten Teppich. Dort haben allerdings nur einige Fotografen und Journalisten Zutritt. Fans, Autogramm- und Selfiejäger müssen ihr Glück hinter den Absperrgittern versuchen.

Doch der 43-Jährige hat Zeit. Denn erst am Abend steht sein nächster Programmpunkt auf dem Vertrag: In der bayerischen Provinz, in Stephanskirchen bei Rosenheim, in der Firmenzentrale des T-Shirt- und Strickwaren-Labels, wartet um 18 Uhr die Megaparty auf den Megastar. Samt Prominenz wie Marie Bäumer, Hannes Jaenicke, Mads Mikkelsen... Und wo wird der Superstar in München nächtigen? Ein Spaziergang zur Luxusherberge Bayerischer Hof könnte sich durchaus lohnen...

MZ