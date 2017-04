Am Sonntag machten Polizeibeamte im Englischen Garten unterhalb des Monopteros eine brisante Entdeckung. Offenbar hat ein Spanner dort Kameras installiert.

München - Viele Frauen im Englischen Garten kennen sie – die komischen Vogelfreunde, die mit riesigen Teleobjektiven rein zufällig immer in der Nähe leicht bekleideter Sonnenanbeterinnen ornithologische Motive suchen. Aber das hier geht eindeutig zu weit: Im Gebüsch unterhalb des Monopteros hat die Polizei nach einem Hinweis am Sonntag drei in Baumscheiben verborgene Kameras gefunden – an Stellen, an denen Frauen des öfteren mal kurz austreten. Offensichtlich das Werk eines Spanners der peinlichsten Art! Die Polizei hielt sich am Montag noch bedeckt. „Wir ermitteln in alle Richtungen. Es muss nicht zwangsläufig eine Straftat dahinterstecken,“ sagte ein Polizeisprecher. Die Tatsache, dass die Kameras mittlerweile vom Kommissariat 15 für Sexualdelikte ausgewertet werden, spricht jedoch Bände.

Am Sonntag gegen 17 Uhr hatten Parkbesucher in dem Gebüsch seltsame Aktivitäten beobachtet – angeblich einen Mann, der dort etwas zu installieren schien. Als die Polizei eintraf, war er verschwunden. Die Beamten fanden jedoch die drei verborgenen Kameras. Etwa 30 Beamte durchsuchten am Montag das Gebüsch und die Bäume ringsherum, fanden aber nichts weiter. Auch der verdächtige Voyeur ließ sich nicht mehr blicken. Sollte es sich um Kameras handeln, die Bilder live per W-Lan oder Blue-tooth an ein bestimmtes Handy oder einen bestimmten Laptop senden, stehen die Chancen aber ganz gut, dass der Spanner ermittelt wird.

+ Parkchef Thomas Köster findet’s widerlich: Unterhalb des Monopteros wurden Spanner-Kameras gefunden. © Marcus Schlaf Parkchef Thomas Köster reagierte angewidert: „Das überschreitet sämtliche Grenzen des Anstands und der Würde. Ich bin wirklich froh, dass die Polizei die Kameras gefunden hat.“

Der Voyeurismus im Englischen Garten treibt zuweilen wilde Blüten. Im letzten Jahr erwischten Parkbesucher einen Mann (46), der seine Umhängetasche ständig auf Busen und Po von 16-jährigen Mädchen richtete. Die Gruppe von Freunden hielt ihn fest. Als Polizisten später seine Tasche auspackten fanden sie – keine Überraschung – eine Kamera…

Dorita Plange

München-News per WhatsApp gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten aus München direkt über WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!