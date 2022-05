Schlägerei vor Münchner Disco eskaliert: Schaulustige behindern Rettungsdienst – Polizei greift ein

Teilen

Ein Türsteher und ein Disco-Gast prügelten sich in München. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/Jonas Walzberg/dpa (tz.de-Collage)

In der Nacht zum Sonntag kam es am Maximiliansplatz in München zu einer Prügelei zwischen einem Türsteher und einem Disco-Besucher. Die Polizei musste eingreifen.

München – Nach einer Schlägerei vor einer Münchner Disco ist die Arbeit des Rettungsdienstes von zahlreichen Schaulustigen behindert worden. Den Bereich um einen Rettungswagen hätten deshalb in der Nacht zu Sonntag mehrere Streifen für zwei Stunden absperren müssen, teilte das Polizeipräsidium München mit.

Schlägerei vor Münchner Disco eskaliert: Anzeigen wegen Körperverletzung

Zwischen einem 21 Jahre alten Türsteher und einem 24 Jahre alten Gast sei es in dem Ausgehviertel rund um den Münchner Stachus offenbar zu einem Streit gekommen. Beide Männer sollen dabei aufeinander eingeschlagen haben. Der 24-Jährige erlitt den Angaben zufolge Verletzungen, die vom Rettungsdienst vor Ort am Maximiliansplatz behandelt wurden. Schaulustige sollen die Sanitäter dabei gestört haben.

Beide Männer seien wegen gegenseitiger Körperverletzung angezeigt worden, hieß es. Weshalb die beiden in Streit gerieten, war zunächst unklar. (dpa)

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.