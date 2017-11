Traditionelles Christbaum-Aufstellen am Marienplatz - jetzt im Livestream

Jedes Jahr bekommt die Stadt München einen Christbaum geschenkt, der auf dem Marienplatz aufgestellt wird. Diesen Mittwoch ist es wieder so weit. Zuvor steigt die Spannung: Wie sieht er heuer aus?

München - Seit Monaten stehen schon die Lebkuchen und Schoko-Weihnachtsmänner in den Supermärkten bereit und warten darauf, dass sich endlich weihnachtliche Stimmung verbreitet. Die stellt sich - bei den Münchnern zumindest - allerdings erst ein, wenn auch die passende Dekoration dazu eintrifft: Der große Christbaum auf dem Marienplatz. In wenigen Wochen werden in seinem Schatten dutzende Buden glitzern und mit ihren Lichtern und dem Geruch nach Glühwein Kunden anlocken.

Doch bis dahin ist noch viel zu tun. Am Mittwoch, 8. November, wird zunächst einmal der große Baum aufgestellt, der in diesem Jahr auf dem Burghauser Salzachtal stammt. 2016 kam der Baum aus Weiler im Allgäu. Seit 15 Jahren wartet die Stadt Burghausen darauf, einen Christbaum nach München liefern zu dürfen - so lange ist die Warteliste. In der Nacht von Dienstag auf Donnerstag wird der Baum angeliefert. Anschließend übernimmt die Feuerwehr München das Aufstellen. Mitarbeiter des Baureferats schmücken den Baum. Ganz München wartet gespannt, wie der Baum in diesem Jahr wohl aussehen wird.

Wer das Spektakel miterleben will, muss allerdings früh aufstehen: Schon um 6 Uhr morgens beginnen die Arbeiten auf dem Marienplatz und das Aufstellen.

Gegen 10 Uhr wird der Baum dann offiziell vom Burghauser Bürgermeister Hans Steindl an den Münchner OB Dieter Reiter übergeben.

Am 27. November werden dann die Kerzen angezündet, oder neuzeitlich gesprochen: Die Lichter eingeschaltet. Gleichzeitig startet auch der Christkindlmarkt am Marienplatz.

Übrigens: Der Baum bleibt bis zum 6. Januar stehen. Die Feuerwehr baut ihn dann wieder ab. Je nachdem, wie er sich den Winter über gehalten hat, wird das Holz für die Maifeuer wiederverwendet. Schon jetzt steht fest, welche Gemeinde 2018 den Baum liefern wird.