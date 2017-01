Unfall mit U-Bahn: Eine Person verletzt

München - Gegen 20.15 Uhr hat sich am Samstag ein Unfall der U-Bahn am Bahnhof Fraunhoferstraße ereignet.

Nach ersten Auskünften vor Ort sei eine Person verletzt worden. Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte rückten an, der U-Bahn-Verkehr auf der Linie U2 kam völlig zum erliegen. Auch Busse und Trambahnen in der Mülerstraße konnten durch den Einsatz nicht fahren. Kurz noch der Ausfahrt der U-Bahn in Richtung Sendlinder Tor stoppte diese abrupt, der Storm wurde zum Teil abgeschaltet. Die Fahrgäste mussten knapp 30 Minuten in den Waggons ausharren, bis der Zug zurückfahren konnte und sie am Bahnhof Fraunhoferstraße diesen verlassen konnten. Den genauen Ablauf des Unfalls ermittelt aktuell die Polizei, wie schwer die Person verletzt wurde, könne noch nicht gesagt werden. Es kommt immer noch zu ehebllichen Behinderungen der U-Bahn Linien U1 und U2.

Von Christoph Hollender