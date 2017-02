Viktualienmarkt: Das sind die Pläne der Stadt für die Sanierung

Kommunalreferent Axel Markwardt hat den Händlern auf dem Viktualienmarkt am Dienstag versprochen, dass nicht abgerissen werden wird. Sanierungsmaßnahmen stehen allerdings sehr wohl an. Wir erklären die Pläne:

München - Ein Standl klebt am anderen, Markisen verdecken Feuerwehrzufahrten, und in den Gängen sieht’s aus wie Kraut und Rüben! Wir sind auf dem Viktualienmarkt – hier, wo über die Jahrzehnte der Standl-Wildwuchs seine Blüten trieb. Genau damit soll aber Schluss sein, wenn der Markt saniert wird – das hat Kommunalreferent Axel Markwardt am Dienstag deutlich gemacht. Aber er verspricht den Händlern zum ersten Mal auch ganz deutlich: „Der Markt wird nicht abgerissen!“ Alle wichtigen Fakten im Überblick:

Abriss: Zumindest der Komplettabriss ist vom Tisch. Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (58, SPD) ließ ausrichten: „Ziel muss eine behutsame Sanierung im Bestand sein.“ Abrissgegner wie der Vorsitzende der Freunde des Viktualienmarktes, Wolfgang Stefinger (31, CSU), zeigten sich vorsichtig optimistisch: „Diese Erkenntnis begrüße ich außerordentlich. Der Verein wird aber nicht locker lassen und den OB beim Wort nehmen.“ Ählich reagiert Marktfrauen-Chefin Elke Fett: „Das finde ich fantastisch – wenn es auch so eintritt. Mir fehlt noch der Glaube.“ Tatsächlich schränkt Markwardt auch gleich ein: „Ich kann nicht ausschließen, dass der ein oder andere Stand erneuert werden muss…“

Verträge und Pacht: Lange wunderten sich Händler, warum manche nur noch befristete Verträge bekommen. Referent Markwardt: „Der Plan ist, dass alle Veträge – auch die befristeten – nach der Sanierung möglichst unbefristet werden.“ Das heißt auch: Alle 108 Händler sollen bleiben dürfen. „Wir werden weiterhin nur solche Mieten verlangen, die Händler auch bezahlen können“, versichert Markwardt gegenüber der tz.

+ Kommunalrefernt Axel Markwardt in einem Standl-Keller F.: Götzfried © Götzfried Erscheinungsbild: Als der Markt nach dem Krieg neu aufgebaut wurde, war er noch wohl geordnet, mit viel Platz zwischen den Ständen. Im Laufe der Jahre wuchsen die Stände immer mehr zusammen – brandschutzrechtlich eine Katastrophe! „Die realen Abstände durch die Vorbauten mit Markisen und Planen sind recht klein“, so Markwardt. „Einige werden wegkommen müssen.“ Generell solle das äußere Erscheinungsbild des Marktes, „der grundsätzliche Fußabdruck“, aber bleiben – notfalls auch mit Planen. Als Beispiel führt er das Nymphenburg-Standl an, das trotz Planen vorbildlich saniert sei.

Zeitplan und Umbauphase: Im Juli 2018 soll sich der Stadtrat mit den ersten Planungen befassen – die erste große inhaltliche Entscheidung, wie die Sanierung genau aussehen soll. Rainer Hofmann vom beauftragten Architektenbüro Bogevisch hofft, dass die Sanierung dann Mitte 2019 starten kann. Einzelne Standl kommen dann gegebenenfalls übergangsweise in Containern unter.

