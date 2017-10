Zweite Stammstrecke: Prachtvoller Baum am Marienhof muss weg 

So sah es auf der Baustelle am Marienhof im Juni aus.

Am Marienhof sind die Bauarbeiten für die Zweite Stammstrecke im vollem Gange. Nun muss eine Platane gefällt werden. Nach Auskunft der Deutschen Bahn gibt es keine andere Möglichkeit.

München - Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann wieder ein Baum für den Bau der zweiten S-Bahnstammstrecke gefällt werden muss. Nun muss eine Platane weichen, wie die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung verkündet.

Die Deutsche Bahn habe sich bemüht, den Baum zu erhalten und dies deshalb gutachterlich überprüfen lassen. „Leider lautete das Ergebnis, dass ein Erhalt an dieser Stelle nicht möglich ist. Bei einem Rückschnitt im Wurzel- und Kronenbereich des Baumes wäre die Stabilität gefährdet und die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet. Eine fachgerechte Verpflanzung ist an diesem Standort aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Grund: An der Ecke Schrammer-/Theatinerstraße wird ein sogenanntes „Einleitbauwerk“ errichtet. Dies wäre zwar unterirdisch, doch an der Oberfläche des Bauwerks befindet sich eben diese eine Platane.

Für Münchner Baumfreunde ist dies gewiss eine traurige Nachricht. Auch wenn die Bahn daraufhinweist, dass im Zuge der Fertigstellung der Baumaßnahmen und der Inbetriebnahme der Zweite Stammstrecke wird der Marienhof neu begrünt und der Parkcharakter des Platzes wiederhergestellt.

Stichwort: Die zweite Stammstrecke

Die zweite Stammstrecke soll eine Art Bypass sein, der das Münchner S-Bahn-Netz vor dem Infarkt bewahrt. Die Fakten: bis zu 40 Meter unter der Erde, drei neue Haltestellen (Hauptbahnhof, Marienhof, Ostbahnhof), voraussichtlich 3,85 Milliarden Euro teuer. Wenn der Tunnel fertig ist, werden mehr S-Bahnen durch die Innenstadt fahren können, die Wartezeiten sollen kürzer werden. Befürworter sagen, das Projekt sei wegen der schon heute 800 000 Pendler dringend nötig. Kritiker sind aber skeptisch: Das Projekt sei viel zu teuer und werde keine echte Entlastung bringen.

+ Die Platane rechts hinten muss gefällt werden. © Schmidt

