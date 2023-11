16-Jähriger gerät in München unter Zug und wird schwer verletzt

Am Bahnsteig herumgealbert: 16-Jähriger verliert Gleichgewicht – und stürzt unter einfahrenden Zug

Von: Lukas Schierlinger

Schwere Verletzungen hat sich ein 16-Jähriger bei einem Unfall in München zugezogen. Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Erstversorgung.

München – Ein 16-Jähriger ist am Dienstagabend (28. November) am Pasinger Bahnhof unter einen einfahrenden Zug gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen am Bein zugezogen.



In einer Pressemitteilung berichtet die Feuerwehr über den Vorfall, der sich gegen 20.30 Uhr ereignet hatte: „Als der Jugendliche mit seinem Begleiter auf dem Bahnsteig herumalberte, fuhr ein Zug in den Bahnhof ein. Auf Höhe der Kupplung zwischen den zwei Triebwagengarnituren verlor er das Gleichgewicht und stürzte zwischen den beiden Zügen in den Gleisbereich und wurde vom Fahrzeug erfasst.“

Laut Angaben der Bundespolizei hatte der 16-Jährige zuvor gemeinsam mit seinem 18-jährigen Begleiter Lachgas konsumiert. Der Lokführer der Richtung Allgäu fahrenden Regionalbahn habe den Zusammenstoß nicht bemerkt, mit rund 40 km/h der Zug den Jugendlichen erfasst. „Eine am Bahnsteig vorgefundene Flasche Lachgas wurde sichergestellt, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor“, berichtet die Bundespolizei.

Einsatzkräfte begaben sich umgehend unter den Zug und begannen mit der Erstversorgung des Teenagers. „Auf einem Rettungsbrett wurde der junge Mann zur Kupplungsstelle gebracht und von dort auf den Bahnsteig gehoben.“ Nach einer intensivmedizinischen Versorgung durch den Notarzt wurde er in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Er erlitt eine einseitig offene Unterschenkelfraktur sowie eine Hüftverletzung.

Am Pasinger Bahnhof hat sich der folgenschwere Unfall ereignet. © IMAGO / ZUMA Wire / Bundespolizei

Den genauen Unfallhergang will die Bundespolizei nun ermitteln. Während der umfangreichen Rettungsmaßnahmen waren die Gleise 2 bis 5 am Pasinger Bahnhof gesperrt. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im S-Bahn- und Regionalverkehr. (lks)

Im April 2023 war ein junger Mann in München auf das Gleis einer einfahrenden S-Bahn gestürzt. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

