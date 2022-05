Am Isartor: Verkehrschaos nach Wasserrohrbruch

Bauarbeiten gehen schief

+ © Nina Bautz Überflutete Straßen und Gehsteige voller Schlamm am Isartor. © Nina Bautz

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nadja Hoffmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Für massive Verkehrsbehinderungen hat Montagmittag ein Wasserrohrbruch am Isartor gesorgt. Dort wurden Straßen und Gehsteige überspült.

Das war nicht geplant: Unmengen von Wasser sind am Montagmittag am Isartor auf die Straße gesprudelt. Die Kreuzung zwischen dem Isartorplatz und der Thierschstraße wurde komplett geflutet: Gehsteige sackten ab und standen unter Wasser, Schlamm ergoss sich über die Fahrbahn. Die Folge: Verkehrschaos mitten in der Innenstadt. Ausgelöst wurde das alles durch einen Wasserrohrbruch auf der dortigen Baustelle. Das bestätigen die Stadtwerke auf Anfrage. Was bei den Bauarbeiten schief gelaufen ist, ob das Wasserrohr angebaggert oder angebohrt wurde, konnte ein Sprecher nicht konkret benennen.

Tram 16 muss umgeleitet werden

So oder so hat das Malheur über Stunden für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Bereich musste absperrt, die Trambahn der Linie 16 umgeleitet werden. Wie lange die Aufräumarbeiten dauern werden, war gestern Nachmittag noch unklar. Die Münchner Verkehrsgesellschaft informierte ihre Kunden darüber, dass es wohl bis Dienstagnachmittag zu Behinderungen bei der Straßenbahn kommen wird. Während der Zeit der Umleitung konnte die Tram 16 die Haltestellen Müllerstraße, Reichenbachplatz, Isartor und Mariannenplatz nicht anfahren.