„Bei mir wird nix geräumt“: Rettung für Alfons Schuhbeck? Sein Anwalt zahlt Mietschulden am Schicksalstag

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck, Koch und Unternehmer. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

Ist es die Rettung in letzter Sekunde? Alfons Schuhbeck stand die Räumung seines geliebten Gewürzladens bevor - doch jetzt wurden die hohen Mietschulden doch noch beglichen. 60 Mitarbeiter können erstmal aufatmen. Doch abgewendet ist die Räumung längst noch nicht.

München - Schicksalstage für Alfons Schuhbeck (73)! Gestern hätte er seinen Gewürzladen am Platzl beinahe endgültig verloren - doch die Rettung kam in letzter Sekunde: Die Mietschulden von Schuhbecks Company GmbH wurden gestern angeblich bezahlt. „Bei mir wird nix geräumt“, sagt Schuhbeck, den die tz am Telefon erreicht hat.

Der Star-Koch wirkt wütend und erleichtert - er steht mit dem Rücken zur Wand. Wegen Steuerhinterziehung war er zu einer Haftsrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden, seine Revision gegen dieses Urteil läuft aber noch, Schuhbeck ist also aktuell ein freier Mann. Der Gewürzhandel ist die letzte Bastion, die seinen Namen hochhält - alle anderen Firmen hat der Star-Koch im Zuge seiner Insolenz verloren. Bei Schuhbecks Company ist er auf Honorarbasis tätig.

München: Schuhbeck-Firma stand vor der Räumung - jetzt wurden die Schulden bezahlt

Aber: Die Firma wurde von der Messerschmitt Stiftung verklagt. Grund: Seit Juni hatte Schuhbecks Company keine Miete mehr gezahlt - gestritten wird um 333 000 Euro. Vor dem Landgericht setzte die Stiftung Mitte Februar bereits die Räumung des Ladens am Platzl 4a durch. Vereinbart wurde aber, dass dies nicht vor dem 15. März geschieht. Eine allerletzte Gnadenfrist…

Und tatsächlich: „Gestern Mittag haben wir die Mietrückstände für den Gewürzladen am Platzl an den Vermieter, die Messerschmitt Stiftung, überwiesen“, sagt Joachim Borggräfe, Anwalt von Schuhbecks Company. Insgesamt seien 350 000 Euro gezahlt worden - sowie auch die März-Miete für den Gewürzladen. Borggräfe zur tz: „Ich gehe davon aus, dass die Mieten auch in den kommenden Monaten gezahlt werden können.“

Alfons Schuhbeck: Star-Koch bangt um seinen Gewürzhandel - neuer Prozess um Fonsis Wohnung droht

Der Gewürzladen hat weiterhin geöffnet. „Wir hoffen, die Räumung noch abwenden zu können“, sagt Borggräfe. Gesichert ist das längst nicht. Denn vor Gericht erwirkte die Stiftung einen Titel und ist damit befugt, einen Gerichtsvollzieher mit der Räumung des Gewürzladens zu erwirken. Für Schuhbecks Company und deren 60 Mitarbeiter würde dies wohl das Aus bedeuten. Bislang liegt aber kein Vollstreckungsauftrag zur Räumung des Ladens vor, sagt Martin Swoboda, Sprecher des Amtsgerichts. Schuhbeck und die Firma dürfen weiter hoffen.

Neuer Ärger steht aber schon ins Haus: Denn die Messerschmitt Stiftung klagt jetzt auch auf Räumung einer Mietwohnung, die Schuhbeck am Platzl 4 bewohnt - die Klage richtet sich gegen ihn selbst und die Schuhbecks Company. In einem weiteren Prozess droht er nun auch seine Wohnung zu verlieren.

