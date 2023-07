Front nähert sich jetzt von Westen: Gewitter-Warnung für München herausgegeben

Von: Felix Herz

Nach dem Hitze-Wochenende in Bayern mit hohen Temperaturen kommt am Montag die Rechnung – teils heftige Gewitter ziehen über den Freistaat.

Update, 10.15 Uhr: Ruhig zeigte sich zunächst das Wetter zum Wochenstart in der Landeshauptstadt. Die Temperaturen liegen bei etwas über 20 Grad, dazu ist der Himmel bewölkt. Noch am Vormittag stellte der Deutsche Wetterdienst seine Karten jedoch überraschend um. Der Grund: Gewitter-Warnung in der Region!

Gewitter-Warnung für München und die Region - Front nähert sich von Westen

Dabei ziehen von Westen Gewitterwolken gen Landeshauptstadt, die starke Böen, Regen und Hagel mit sich bringen können. Die Warnung gilt vorerst bis 11 Uhr. Wer also bis zum Mittag unterwegs ist, sollte Regen-Radare im Auge behalten und einen Regenschirm parat haben.

Erstmeldung vom 10. Juli

München – Mehr als 30 Grad gab es am Wochenende in Bayern, die Menschen zog es entweder ans Wasser oder in den Schatten. Es galt, viel Wasser zu trinken und die möglichen Hitze-Gefahren ernstzunehmen, nun geht es aber wieder in die andere Richtung: Denn für Montag, 10. Juli, sind Gewitter angekündigt.

Wetter in Bayern: DWD warnt vor „heftigen Gewittern“ zum Wochenstart

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zieht am Montag eine Kaltfront von Nordwest nach Südost über Bayern hinweg. Mit den Hitze-Resten des Wochenendes zusammen bringt das an einigen Orten heftige Gewitter mit sich.

Nach dem heißen Sommer-Wochenende in Bayern folgen teils heftige Gewitter zum Wochenstart. (Symbolbild) © Westend61 / IMAGO

So schreibt der DWD, dass „am Vormittag in Franken, ab Mittag bis in die Nacht hinein in Südbayern einzelne starke Gewitter mit Starkregen bis 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel um 2 Zentimeter und stürmischen Böen bis 70 km/h“ möglich sind.

Hitze-Comeback schon jetzt in Sichtweite: Turbulenter Wochenstart

In der Warnkarte des DWD gibt es daher einen bunten Farbmix an verschiedenen Warnungen. In weiten Teilen Schwabens, Oberbayerns und Mittelfrankens warnt der DWD vor „Gewittern“ bis zu „heftigen Gewittern“ (Warnstufen eins und zwei). Zunächst bis 9.30 Uhr.

Warnungen vor Hitze gibt es dafür noch in München, Niederbayern und dem Osten von Oberbayern. Und diese bleiben auch, trotz der Gewitterunterbrechungen. So schreibt der DWD: „Heute in der Südosthälfte Bayerns, am Dienstag im gesamten Freistaat starke Wärmebelastung“. Von Abkühlung kann also kaum die Rede sein, dafür aber von teils heftigen Sommergewittern, die den Freistaat im Laufe des Tages durchziehen. (fhz)

