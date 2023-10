Zoff um Kosten für die Hochzeit: Kuriose Klage eines Brautpaars vor dem Münchner Amtsgericht

Von: Andreas Thieme

Auf einer Kreuzfahrt wollten sie ihre Liebe krönen - doch am Ende gab es Streit um die Kosten: Weil ein Brautpaar mit dem Spezialservice an Bord nicht zufrieden war, reichten sie eine kuriose Klage am Münchner Amtsgericht ein.

München - Romantisch sollte es zugehen an Bord des Kreuzfahrtschiffes: Dort hatte ein Paar seine symbolische Hochzeitsreise gebucht. Doch geblieben ist außer den Erinnerungen nur Ärger. Denn letztendlich entstand ein Streit mit dem Veranstalter um die Kosten. Damit musste sich nun sogar das Münchner Amtsgericht beschäftigen.

Demnach hatte der Kläger aus Sachsen-Anhalt für sich und seine Ehefrau für Juni 2022 eine einwöchige Kreuzfahrt gebucht. Zusätzlich buchte er für 889 EUR das Hochzeitspaket „Classic“, das eine symbolische Hochzeit an Bord des Schiffs beinhaltete. Im Photoshop des Schiffs hatte die Ehefrau des Klägers ein „Storybook“, ein „Wedd Canvas 40x60“ sowie ein Foto „Wedding Emerald“ für insgesamt 1.399,95 EUR erworben.

Der Haken: Laut Amtsgericht war der Kläger der Ansicht, dass die Fotos der Zeremonie in dem von ihm gebuchten Hochzeitspaket bereits enthalten seien, und verlangte den von seiner Ehefrau im Photoshop der Beklagten gezahlten Betrag zurück, da dieser angeblich ohne Rechtsgrund bezahlt worden sei.

München: Brautpaar ist unzufrieden mit Hochzeitsservice - und verklagte Kreuzfahrtunternehmen

Das Amtsgericht München wies die Klage aber als unbegründet ab. Unter anderem sei die Bezeichnung „Fotos der Zeremonie“ (…) nach dem objektiven Empfängerhorizont gem. §§ 133, 157 BGB dahin auszulegen, dass seitens der Beklagten Fotos von der Zeremonie gemacht werden, allerdings eine separate Bestellung mit zusätzlichen Kosten im Nachhinein erfolgt. Eine andere Auslegung ist nicht möglich, da der Beleg Anlage K 1 keinerlei Angaben zu Anzahl oder Format der inkludierten Fotos macht.“

Zudem habe die Ehefrau des Klägers am 14.06.2022 nicht nur einfache Fotoabzüge gekauft, sondern spezielle, aufwendige Fotoprodukte. Ärgerlich am Ende für das Paar, das sich vor dem Amtsgericht nicht durchsetzen konnte. Ihnen bleibt neben rechtlichem Frust zumindest ihre Liebe erhalten.

