Im Edeka und Penny: Räuber holte an der Kasse seine Waffe heraus - Er ist kein Unbekannter

Von: Nadja Hoffmann

Der Räuber war mit einer täuschend echten Softair-Waffe unterwegs (Symbolbild). © Picture Alliance/Swen Pförtner

Er sorgte für Angst und Schrecken im München Osten: Zwei Mal wurde dort ein Supermarkt überfallen. Jetzt konnte die Münchner Polizei den Täter schnappen: Er ist kein Unbekannter.

Zwei Mal stand er mit vorgehaltener Waffe vor einer Kassiererin: Nun konnte die Polizei den Supermarkt-Räuber schnappen, der Ende vergangenen Jahres im Münchner Südosten für Schrecken gesorgt hat. Am Dienstag wurde ein 34-jähriger Mann verhaftet: Zugang zu seiner Wohnung musste zuvor das Sondereinsatzkommando SEK schaffen. Auf seine Spur hatte die Ermittler DNA gebracht, die an beiden Tatorten gefunden worden war.

Ein Abgleich mit der Datenbank brachte jedoch nicht sofort einen Erfolg, wie Robert Stahl erklärt. Laut des stellvertretenden Leiters des Kommissariats 21 (Raubdelikte) waren weitere Ermittlungen notwendig. Der Täter, der nun in Untersuchungshaft sitzt, hatte am 21. November einen Edeka-Markt in Ramersdorf überfallen. Am 16. Dezember erfolgte die zweite Tat: Diesmal in einem Pennymarkt an der Quiddestraße in Neuperlach.

Fahndungserfolg für die Münchner Polizei: Robert Stahl, Vize-Chef des Kommissariats 21. © Hoffmann

Bei beiden Überfällen ging der Mann ähnlich vor: An der Kasse legte er nur einen Artikel aufs Band, dann zog er seine Waffe. Dass es sich dabei um ein ungefährliches Softair-Exemplar gehandelt hat, sei nicht erkennbar gewesen. Die erste Kassierin gab mehrere Hundert Euro an den Kriminellen heraus, im zweiten Fall machte er sogar mehrere tausend Euro Beute. „Ermittlungsansätze waren zunächst nicht viele da“, erklärt Stahl. Wichtig war für die Ermittler deshalb, dass von dem Überfall in Neuperlach Videoaufnahmen gab. Mit ihrer Hilfe gab es eine heiße Spur und schließlich einen möglichen Namen.

Hinzu kam, dass der Mann auf einem gestohlenen E-Scooter nach der ersten Tat geflohen war. Und jetzt auf bei einer erneuten Schwarzfahrt von einer Polizei erwischt werden konnte. Mit diesen Informationen war eine detailliertere Abfrage mit der DNA-Datenbank möglich. Sie ergab einen Volltreffer. Denn: Der Supermarkt-Räuber ist bereits polizeibekannt. In seiner Wohnung konnten die Beamten Beweismaterial wie die Tatkleidung und die Spielzeugwaffe sicherstellen. Der 34-Jährige sitzt in Stadelheim. Noch hat er sich nicht zu den Vorwürfen geäußert.