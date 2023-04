Heftiger Zoff um Alfons Schuhbeck – Vermieter verklagt Star-Koch auf Räumung

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck, Koch und Unternehmer, steht vor Prozessbeginn als Angeklagter im Gerichtssaal im Landgericht München I. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

Hat Alfons Schuhbeck Mietschulden angehäuft oder die Miete zu spät gezahlt? Darum geht es in einem neuen Prozess, der am Münchner Amtsgericht ausgetragen wird.

München - Ein paar Tage Ruhe über Ostern wird sich Alfons Schuhbeck (73) gegönnt haben. Doch demnächst geht es für ihn mit einem neuen Rechtsstreit weiter: Die Messerschmitt Stiftung hat den Star-Koch verklagt und fordert, dass er seine Wohnung im Orlandohaus am Platzl 4 in München räumt, die er dort privat angemietet hat. Hintergrund: Laut der Stiftung soll Schuhbeck - zumindest zeitweise - Mietschulden angehäuft oder aber die Miete zu spät gezahlt haben.

Deswegen hatte ihm die Stiftung gekündigt. Doch dagegen wehrt sich Schuhbeck. Deswegen muss das Amtsgericht in der Pacellistraße den Fall nun verhandeln. Gerichtssprecher Martin Swoboda bestätigt den Termin gegenüber unserer Redaktion und sagt: „Als Hauptverhandlungstermin in dem mietrechtlichen Verfahren zur Räumung der Wohnung am Platzl ist der 9. Mai vorgesehen.“

Nächster Prozess gegen Schuhbeck – sein Vermieter verklagt ihn auf Räumung

Dann geht es für Schuhbeck um sein Münchner Zuhause. Denn der Star-Koch habe „keine andere Heimat“, sagt sein Anwalt Dr. Joachim Borggräfe. Mietrückstände hatte er zuletzt immer wieder bestritten - und eine ganzheitliche Lösung angestrebt. Demnach hatte Borggräfe MItte März bereits 350.000 Euro an die Messerschmitt Stiftung überwiesen. In der Zahlung inbegriffen waren bereits Mietrückstände der Schuhbecks Company GmbH für den Gewürzladen am Platzl. Unklar ist derzeit noch, ob damit auch Schuhbecks private Mietzahlungen ausgeglichen worden sind - bei der Schuhbecks Company GmbH ist der Star-Koch nur noch Angestellter auf Honorarbasis.

Star-Koch Alfons Schuhbeck wehrt sich gegen Räumung – doch er soll die Miete zu spät gezahlt haben

„Bei mir wird nix geräumt“, hatte Schuhbeck bereits gegenüber unserer Redaktion geäußert - in Bezug auf den Gewürzladen. Ob das allerdings auch für seine Privatwohnung gilt, ist ungewiss - das entscheidet sich erst in vier Wochen vor Gericht. Denn auch gegen die Schuhbecks Company GmbH hatte die Messerschmitt Stiftung bereits auf Räumung geklagt. Und gewonnen: Seit 15. März ist der Titel vollstreckbar. Jedoch: Die Stiftung scheint an einer Lösung mit Schuhbeck interessiert. Am Amtsgericht jedenfalls hat sie bis Ostern keinen Vollstreckungsauftrag beantragt, bestätigt Gerichtssprecher Swoboda.

Zeitgleich läuft auch noch die Revision im Strafverfahren von Alfons Schuhbeck: Er hatte Steuern in Höhe von 2,3 Millionen Euro hinterzogen und wurde dafür am Landgericht München I zu drei Jahren und zwei Jahren Haft verurteilt. Gegen das Urteil hat Schuhbeck Rechtsmittel eingelegt. Derzeit prüft der Generalbundesanwalt den Fall, in Kürze werden die Unterlagen dann beim Bundesgerichtshof erwartet, der abschließend über den Fall entscheidet – und damit über Schuhbecks Schicksal.

