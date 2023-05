Andreas Gabalier kommt wieder nach München: Die wichtigsten Infos zu „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“

Von: Adriano D'Adamo

Nach seinem Mega-Konzert vor 100.000 Menschen in München letztes Jahr kommt Andreas Gabalier zurück in die bayerische Landeshauptstadt. Mit „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“ tritt er am 19. Mai in der Olympiahalle auf.

München – Der „Volks-Rock-n-Roller“ kommt nach München. Andreas Gabalier tritt am 19. Mai in der Olympiahalle mit „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“ auf. Neben den wichtigsten Eckdaten finden Sie in diesem Artikel alle Informationen für die Anfahrt, verfügbaren Tickets und Ablauf seines Konzerts in der Isarmetropole.

Andreas Gabalier in München: Die wichtigsten Eckdaten für „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“

Am 19. Mai legt Andreas Gabalier mit seiner Tour „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“ einen Stopp in der Olympiahalle in München ein, bevor es eine Woche danach weiter nach Nürnberg geht. Die Tour geht noch bis November. Sein letztes Konzert dafür findet in Wien statt.

Wann findet das Konzert von Andreas Gabalier in München statt? Am 19. Mai 2023

Am 19. Mai 2023 Wo findet das Konzert von Andreas Gabalier in München statt? In der Olympiahalle

In der Olympiahalle Was kostet eine Karte für Andreas Gabalier in München? Je nach Kategorie kosten die Tickets zwischen 50 und 120 Euro

Je nach Kategorie kosten die Tickets zwischen 50 und 120 Euro Einlass Konzertgelände: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Konzertbeginn: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Konzertende: Voraussichtlich 22.30 Uhr

Gabaliers letzter Auftritt in München war einer der Superlative. Auf dem Gelände der Messe München spielte er ein Konzert vor 100.000 Menschen. An den Erfolg würde er natürlich gerne anknüpfen, jedoch fasst die Olympiahalle maximal 15.500 Plätze.

Andreas Gabalier in München: Gibt es noch Tickets für die Olympiahalle am 19. Mai?

Für Fans des „Volks-Rock-n-Roller“ gibt es schlechte Nachrichten: Es sind keine Tickets für das Konzert von Andreas Gabalier in München mehr verfügbar. Über den offiziellen Veranstalter können keine Tickets mehr gekauft werden. Wer jedoch noch auf das Konzert gehen will, sollte sein Glück über Drittanbieter und Privatpersonen auf eBay versuchen, jedoch ist dabei Vorsicht geboten.

Andreas Gabalier auf der Bühne. © IMAGO/Chris Emil Janssen

Andreas Gabalier in München: Anreise mit der U-Bahn

Das Konzert „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“ von Andreas Gabalier findet am 19. Mai in der Olympiahalle in München statt. Die Olympiahalle befindet sich im Olympiapark. Vom Hauptbahnhof München ist dieser am schnellsten mit der U-Bahn zu erreichen, das auert nur rund 30 Minuten. Dafür fahren Sie mit der U2 Richtung Feldmoching bis zur Station Scheidplatz und steigen in die U3 Richtung Moosach bis zur Station Olympiazentrum. Der Fußweg zur Olympiahalle von da aus dauert nochmal zehn Minuten. Mit dem Konzertticket dürfen Besitzer auch kostenlos mit der U-Bahn fahren, wenn sich das MVV-Logo darauf befindet.

Andreas Gabalier in München: Anreise mit dem Auto

Mit dem Auto dauert es vom Hauptbahnhof München bis zum Olympiastadion nur 13 Minuten. Das gilt natürlich nur, wenn auch der Verkehr mitspielt. Die Parksituation um den Olympiapark herum bietet auch mehrere Möglichkeiten, um das eigene Auto abzustellen, während Andreas Gabalier auf der Bühne performt. Im Olympiapark selbst gibt es mit dem Parkdeck und der Parkharfe zwei kostenpflichtige Parkplätze.

Parkharfe Olympiastadion: Das Parken kostet in der Parkharfe 8,00 Euro pro Tag.

Parkdeck Olympiastadion: Die ersten 30 Minuten auf dem Parkdeck sind gratis. Zwei Stunden kosten bereits 5,00 Euro. Der Tagestarif beträgt 15,00.

Parkhaus Olympiazentrum: Zwei Stunden kosten 4,00 Euro. Jede weitere Stunde kostet 1,00 Euro. Das Tagesmaximum beträgt 20,00 Euro.

Parkplatz am Olympia-Eissportzentrum: Die ersten 30 Minuten sind kostenlos. Zwei Stunden kosten 4,00 Euro und jede weitere Stunde 1,00 Euro. Der Tagestarif beträgt 12,00 Euro.

Um den Olympiapark herum gibt es auch weitere Parkmöglichkeiten, die aber mit einem längeren Fußweg verbunden sind, wie das Parkhaus am Westfriedhof. Es wird empfohlen, früher anzureisen und extra Zeit für das Parken einzuberechnen.

Andreas Gabalier in München: Eingänge, Einlass und Dauer

Die Olympiahalle besitzt mehrere Eingänge. Der Ost- und Westeingang ermöglicht es auch Rollstuhlfahrern, einen barrierefreien Zugang zur Halle zu bekommen. Der Einlass für das Konzert von Andreas Gabalier findet um 17.30 Uhr statt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Es soll voraussichtlich bis 22.30 Uhr dauern.

Andreas Gabalier in München: Wetter nicht relevant für die Olympiahalle

Das Wetter spielt für Andreas Gabalier und „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“ keine Rolle, da die Olympiahalle überdacht ist. Auch für Anreisende gibt es keinen Grund zur Sorge. Der Deutsche Wetterdienst hat keine Unwetterwarnung für München und die kommenden Tage ausgerufen.

Andreas Gabalier in München: Abreise mit Auto, Bahn und Zug

Für Münchner läuft die Abreise wie auch die Anreise zur Olympiahalle – nur umgekehrt. Das Konzert soll gegen 22.30 Uhr beendet sein. Zu der Uhrzeit fahren die öffentlichen Verkehrsmittel noch planmäßig, was für Autofahrer aber keine Rolle spielt. Nach dem Konzert könnte es aber etwas dauern, bis Fans wieder in ihrem Auto sitzen, wenn über 10.000 Menschen gleichzeitig verlassen wollen.

Für Konzertbesucher und Bahnfahrer von außerhalb Münchens könnte die Uhrzeit problematisch werden. Nach 23 Uhr fahren nur noch wenige Regionalzüge und ICE vom Hauptbahnhof München aus. Die nächsten Züge fahren erst wieder regelmäßig in den frühen Morgenstunden. Eine Alternative ist der Flixbus. Die meisten Flixbusse fahren vom ZOB aus, der auch in Hauptbahnhof-Nähe liegt. Jedoch sind die Fahrten und Sitzplätze limitiert und können nicht dieselbe Platzkapazität wie ein Zugwagon fassen. Dafür fahren sie stündlich und zu den Uhrzeiten, wo kein Zug zur Verfügung steht.