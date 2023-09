Weigerte sich, Weißwürste zu bezahlen: Mann rastet völlig aus, als Polizisten eingreifen

Von: Lisa Metzger

Polizisten bekamen es in München mit einem Weißwurst-Dieb zu tun (Symbolbild). © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Nach Bedrohung und Diebstahl am Mittwochmorgen (27. September) am Münchner Hauptbahnhof wurde ein 33-Jähriger festgenommen. Doch als die Beamten ihm den Rücken zudrehen, rastet er aus.

München - Unverschämt und dreist ist das Verhalten eines 33-Jährigen am Mittwochmorgen (27. September) am Münchner Hauptbahnhof gewesen. Nach Angaben einer Pressemitteilung der Polizei München hat der wohnsitzlose Mann gegen 7.30 Uhr in der Kantine der Deutschen Bahn am Münchner Hauptbahnhof in mehrere Weißwürste gebissen, ohne diese zu bezahlen.

Hauptbahnhof München: Mann beißt in Weißwürste und will nicht zahlen

Als ihn eine 66-jährige Mitarbeiterin hingewiesen hat, die Würste auch bezahlen zu müssen, beleidigte und bedrohte er die Frau. Eine Kollegin rief daraufhin die Polizei. Der 33-Jährige versuchte noch zu fliehen, doch die Beamten konnten den Obdachlosen kurze Zeit später stellen. Auch die Polizisten beleidigte und bedrohte der Mann. Er wurde von den Polizisten mit auf die Wache genommen, doch da rastete der 33-Jährige dann völlig aus.

33-Jähriger greift Polizisten an und versucht, Waffe zu entwenden

Als die Beamten ihn auf eine Bank setzen, griff er diese von hinten an und versuchte einem 30-jährigen Beamten die Waffe und den Schlagstock zu entwenden. Dies gelang dem Mann aber nicht. Er wurde von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Als sie ihn in eine Zelle bringen wollten, wehrte sich dieser und schlug sich an der Zellentür den Kopf an. Aufgrund der blutenden Kopfwunde wurde ein Notarzt hinzugezogen. Dieser entschied, die Wunde des Mannes im Krankenhaus versorgen zu lassen. Die Staatsanwaltschaft beantragte zusätzlich eine Blutentnahme. Am Donnerstag (28. September) soll der 33-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird nun gleich in mehreren Fällen ermittelt, wegen Diebstahl, Beleidigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung und Widerstand und Angriff auf Polizeibeamte.

Während der Wiesn-Wochen: Polizei im Dauereinsatz am Hauptbahnhof in München

Am Münchner Hauptbahnhof kommt es immer wieder zu Vorfällen – auch rund um die Wiesn. Denn das Oktoberfest zieht jedes Jahr zahllose Besucher an. Während der Wiesn-Wochenenden sind die Polizisten dort im Dauereinsatz beschäftigt. Kürzlich sorgte ein betrunkener Wiesn-Besucher für einen größeren Einsatz: Er lief betrunken über die Gleise. Ein anderer Wiesn-Gast zeigte wenig Verständnis, als er wegen eines überfüllten Zuges nicht mehr mitfahren konnte. Auch da musste die Polizei einschreiten.

