Kulturevent „Angrillen“ sorgt für erhitzte Gemüter: „Mein Mann benimmt sich wie ein Steinzeitmensch“

Flaucherfranzl beleuchtet den Trend

+ © IMAGO / Westend61 Am Grill beobachtet der Flaucherfranzl bei nicht wenigen Männern interessante Wesensveränderungen. © IMAGO / Westend61

Selbst das Wetter konnte den Auftakt nicht verderben. tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl lässt sich über die Eigenheiten des „Angrillens“ aus.

Am Wochenende haben sich bei Nieselregen und Westwind wieder Tausende Menschen im Münchner Speckgürtel auf ihre zu schmalen Balkone gedrängt, um das sogenannte „Angrillen“ zu begehen. Seit einigen Jahren erfreut sich das vornehmlich von Mario-Barth-Fans in schrillen Daunenjacken geleitete Kulturevent wachsender Beliebtheit. Aussprüche wie „Frau am Grill, Vorsicht“ oder „Kümmer‘ du dich doch um den Salat, Schatz“ führten vielerorts zu Diskussionen über womöglich überholte Rollenbilder.

„Meiner benimmt sich am Grill wie ein Steinzeitmensch“, gab eine entnervte 45-Jährige aus Neubiberg (Landkreis München) mit Blick auf das Gebaren ihres Gatten zu Protokoll. Für das „Feuer machen“ griff dieser auf den sündhaft teuren Weber-Grill zurück. Die „Jagd“ des rückwärtsgewandten Angrillers hatte sich zuvor auf das Sammeln von marinierten Nackensteaks an der örtlichen Tiefkühltheke beschränkt.

„Angrillen“ bedeutet Schwerstarbeit für Polizei und Justiz in München

Im Anschluss an das von „ein paar Bierchen“ begleiteten Auftakt-Events fanden sich in sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #aufunsmaenner zahlreiche Selfie-Belege des „Angrillens“, auf denen die Protagonisten jeweils zu viel Gesicht anboten. Pikant: Mit „Lass‘ das mal den Papa machen“-Schürze und XXL-Zange zeigten sich vor allem Herren, die sich grundsätzlich weigern, die Spülmaschine auszuräumen.

Für Polizei und Justiz bedeutete das „Angrillen“ erneut Schwerstarbeit. „Wir beobachten seit Jahren einen Anstieg bei non-verbal ausgetragenen Nachbarschaftsstreitigkeiten“, erklärte ein Sprecher. „Zumeist ist Geruchsbelästigung der Stein des Anstoßes, 2023 war erstmals das lautstarke Mitsingen des Ballermann-Hits ‚Layla‘ Auslöser zahlreicher Delikte.“

Studien geben unterdessen Aufschluss über die soziokulturelle Prägung der Beteiligten: Wer öffentlichkeitswirksam angrillt, neigt eher dazu, All-inclusive-Urlaube zu buchen und während Fußball-Turnieren eine Deutschland-Fahne an seinem Auto zu platzieren.