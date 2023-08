Mit vier Monaten Verspätung die doppelte Portion AnnenMayKantereit in München: Die wichtigsten Infos

Von: Adriano D'Adamo

Nach einer krankheitsbedingten Verschiebung steht die Doppelshow von AnnenMayKantereit in der Olympiahalle bevor. Die wichtigsten Informationen für die Konzerte in München finden Sie in diesem Artikel.

München – „Ich geh heut nicht mehr tanzen“, dafür geht es aber in die Olympiahalle. Die Band AnnenMayKantereit performt zwei Konzerte in München. Eigentlich sollten die Shows bereits im April stattfinden, wurden aber krankheitsbedingt auf den 10. und 11. August verschoben. Neben den wichtigsten Eckdaten finden Sie hier alle weiteren Informationen über die Anfahrt, Parken, verfügbare Tickets, Einlass und Vorband.

Nach einer viermonatigen Verschiebung findet die Doppelshow von AnnenMayKantereit in der Olympiahalle statt. © IMAGO/Daniel Lakomski

AnnenMayKantereit in München: Die wichtigsten Eckdaten

Christopher Annen, Henning May und Severin Kantereit haben einen vollen Terminkalender für die nächsten vier Wochen vor sich. Ihre aktuelle Tour geht noch bis in den September. Die Band legt zwei Stopps in der Olympiahalle in München ein und bringt ihre größten Hits wie „Barfuß am Klavier“ und „Pocahontas“ mit.

Wann finden die Konzerte von AnnenMayKantereit in München statt? 10. und 11. August 2023

10. und 11. August 2023 Wo finden die Konzerte von AnnenMayKantereit in München statt? In der Olympiahalle

In der Olympiahalle Gibt es noch Tickets für AnnenMayKantereit in München? Leider sind beide Shows ausverkauft

Leider sind beide Shows ausverkauft Einlass Konzertgelände: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Konzertbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Vorband: Am 10. August performt Cari Cari als Vorband und am 11. Augst Steiner & Madlaina

Auf der Tour werden die Musiker neben ihren den bekanntesten Hits aus ihrer zwölfjährigen Band-Historie auch Songs vom aktuellen Album „Es ist Abend und wir sitzen bei mir“ spielen. Das Album erschien im März 2023 und umfasst Singles wie „Lass es kreisen“.

AnnenMayKantereit in München: Gibt es noch Tickets?

Fans von AnnenMayKantereit müssen ganz stark sein. Leider sind bereits beide Shows der Band in der Olympiahalle ausverkauft. Sowohl auf der eigenen Webseite als auch bei Eventim und München Ticket sind keine Tickets mehr erhältlich. Die zwei Shows sollten eigentlich im April stattfinden, bevor sie krankheitsbedingt verschoben wurden. Die Tickets von April behalten aber ihre Gültigkeit.

Besitzer eines Tickets für eine der beiden April-Shows können es für die Shows im August nutzen. Jedoch besteht dabei keine freie Wahl, welches Konzert besucht werden darf. Ein Ticket für das Konzert vom 13. April gilt für das am 10. August und dementsprechend gilt ein Ticket für das Konzert vom 14. April für den 11. August.

AnnenMayKantereit in München: Anfahrt mit S-Bahn und U-Bahn

Die Olympiahalle kann vom Hauptbahnhof München recht einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Vom Hauptbahnhof München bis zur Konzert-Location dauert es mit der U-Bahn rund 22 Minuten. Dafür fahren Sie mit der U2 Richtung Feldmoching bis zur Station Scheidplatz und steigen in die U3 Richtung Moosach bis zur Station Olympiazentrum. Von da aus sind es nochmal zehn Minuten zu Fuß bis zum Olympiastadion. Ein zweiter Blick auf das Konzertticket lohnt sich. Das erlaubt es dem Besitzer, die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos zu nutzen, wenn das Logo der MVV sich darauf befindet.

Wer mit der S-Bahn anreisen möchte, nutzt dafür die S1 Richtung Ostbahnhof und steigt bei der Haltestelle Moosach in die U3 oder U8 bis zum Olympiazentrum um. Auch die Buslinien 144, 173 und 177 halten in der Nähe des Olympiaparks, aber am schnellsten erreichen Sie die Location mit der U-Bahn.

AnnenMayKantereit in München: Anfahrt mit dem Auto und parken

Vom Hauptbahnhof München bis zum Olympiapark sind es bei guter Verkehrslage nur 13 Minuten. Um den Veranstaltungsort herum gibt es mehrere Parkmöglichkeiten. Im Olympiapark selbst gibt es mit dem Parkdeck und der Parkharfe zwei kostenpflichtige Parkplätze.

Parkharfe Olympiastadion: Das Parken kostet in der Parkharfe 8 Euro pro Tag.

Parkdeck Olympiastadion: Die ersten 30 Minuten auf dem Parkdeck sind gratis. Zwei Stunden kosten bereits 5 Euro. Der Tagestarif beträgt 15 Euro

Parkhaus Olympiazentrum: Zwei Stunden kosten 4 Euro. Jede weitere Stunde kostet 1 Euro. Das Tagesmaximum beträgt 20 Euro.

Parkplatz am Olympia-Eissportzentrum: Die ersten 30 Minuten sind kostenlos. Zwei Stunden kosten 4 Euro und jede weitere Stunde 1 Euro. Der Tagestarif beträgt 12 Euro.

Um den Olympiapark herum gibt es auch weitere Parkmöglichkeiten, die aber mit einem längeren Fußweg verbunden sind, wie das Parkhaus am Westfriedhof. Es wird empfohlen, früher anzureisen und extra Zeit für das Parken einzuberechnen.

AnnenMayKantereit in München: Start und Einlass

„Es ist Abend“ ist nicht nur ein Song von AnnenMayKantereit, sondern auch die Zeit, wann deren Konzerte in der Olympiahalle beginnen. Die zwei Shows am 10. und 11. August starten jeweils um 20 Uhr. Der Einlass in die Olympiahalle beginnt bereits um 18.30 Uhr.

AnnenMayKantereit in München: Kein Regen beim Anstehen

Das Konzert von AnnenMayKantereit findet in der Olympiahalle statt. Deswegen sollten sich Konzertbesucher über das Wetter während der Show keine Gedanken machen müssen. Anders sieht es jedoch beim Anstehen für den Einlass aus. Fans der Band können die Regenschirme zu Hause lassen. Am 10. August soll es laut dem Deutschen Wetterdienst nicht regnen und voraussichtlich 23 Grad zum Abend hin werden. Für den 11. August sagt der Deutsche Wetterdienst voraus, dass es ebenfalls nicht regnen soll. Konzertbesucher dürfen mit einem wolkenfreien Himmel und 27 Grad rechnen.

AnnenMayKantereit in München: Cari Cari sowie Steiner & Madlaina treten als Vorband auf

Neben AnnenMayKantereit dürfen sich die Konzertbesucher auf zwei weitere Bands freuen, die als Vorband in der Olympiahalle performen werden. Am 10. August tritt das österreichische Indie-Rock-Duo Cari Cari auf. Die Band feiert nächstes Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Alexander Köck ist der Gitarrist des Duos und Stephanie Widmer die Schlagzeugerin.

Am 11. Augst bringt AnnenMayKantereit das Züricher Pop-Duo Steiner & Madlaina mit nach München. Das besteht aus der Gitarristin Nora Steiner und der Pianistin Madlania Pollina. Ihre erste gemeinsame Single „Ready to Climb“ erschien 2015. Im April veröffentlichten sie ihr drittes Album „Risiko“.

AnnenMayKantereit in München: Abreise mit Bahn und Bus

Pendler sollten sich den Fahrplan nach dem Konzert gut anschauen. Nach der Show werden sich viele Besucher zum Parkplatz begeben, was die Abreise etwas verzögern kann bei der großen Anzahl an Menschen. Für Fans, die von außerhalb anreisen, könnte die Uhrzeit etwas problematischer werden. Nach 23 Uhr fahren nur noch wenige Regionalzüge vom Hauptbahnhof München aus.

Eine Alternative ist der Flixbus. Die meisten Flixbusse fahren vom ZOB aus, der auch in Hauptbahnhof-Nähe liegt. Jedoch sind die Fahrten und Sitzplätze limitiert. Dafür fahren sie stündlich und auch zu den Uhrzeiten, zu denen kein Zug zur Verfügung steht.

