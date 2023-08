Bub klemmt sich Fuß in Fahrrad ein – Feuerwehr muss anrücken

Von: Sabrina Proske

Ein 9-jähriger Junge hat sich bei einem Fahrradunfall in Haidhausen den Fuß in den Speichen seines Fahrrads eingeklemmt.

Haidhausen – Für einen 9-jährigen Bub endete am Montagabend seine abendliche Spritztour mit seinem Fahrrad in einem Krankenhaus in München. Er hatte sich seinen Fuß im Vorderrad seines Kinderfahrrads eingeklemmt und war gestützt.

Der Fuß des Jungen verfing sich in den Speichen seines Fahrrads. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Feuerwehr befreit den Fuß mit einem Bolzenschneider

Eine Nachbarin bemerkte den Sturz und versuchte dem Jungen zu helfen. Da sie den Fuß nicht aus den Speichen befreien konnte, rief sie die 112. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr stand fest, die Speichen müssen weg. Sie zwickten mit einem Bolzenschneider mehrere Speichen heraus, bis der Fuß befreit werden konnte. Zuvor hatte die Mutter die Schmerzen des Jungen mit leichten Schmerzmitteln gestillt. Danach wurde der Junge ins Krankenhaus gebracht.

Behandlung in der Kinderklinik: „Die Barfusszeit ist die Hochzeit“

Was als Spaß beginnt, kann schmerzhaft enden: Dass die Füße von Kindern in die Speichen ihres Fahrrads kommen und sie sich dabei verletzen, ist nichts Ungewöhnliches. Im schlimmsten Fall kann es sogar mit einem Knochenbruch enden. „Besonders hoch ist die Gefahr, wenn das Ganze ohne Schuhe passiert. Die Barfußzeit ist die Hochzeit“, sagt Prof. Martin Lacher, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie in einer Pressemitteilung der medizinischen Fakultät an der Universität Leipzig. Die Zahlen, die Jahr für Jahr am UKL registriert werden, bleiben konstant hoch. 2016 waren es 33 Kinder, im Jahr darauf 32, und bis Juli 2018 wurden bereits wieder 16 gezählt. Vor allem Jungs erwischt es, das Durchschnittsalter liegt bei fünf Jahren.

