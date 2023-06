Apotheken-Streik in München: 289 Filialen sind dicht – immer mehr müssen schließen

Medikamentenmangel und Geldprobleme

+ © Rolf Poss/Imago Aufgrund eines bundesweiten Protests bleiben viele Apotheken am Mittwoch geschlossen. © Rolf Poss/Imago

90 Prozent der Apotheken streiken am Mittwoch in München. Damit machen sie auf fehlende Medikamente aufmerksam und fordern mehr Geld.

München - Rund 322 Apotheken gibt es in München. Davon haben am bundesweiten Protesttag an diesem Mittwoch, 14. Juni, ganze 289 geschlossen – aus Zeichen gegen die aktuelle Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Die Arzneimittelversorgung bleibt zwar aufrechterhalten, allerdings nur über die Notdienstapotheken.

90 Prozent der Apotheken in München beteiligen sich am Protest

Mit mehreren kleineren Kundgebungen in der Innenstadt machen die Apotheken auf die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie auf die Lieferengpässe von Medikamenten aufmerksam. In einem Zehn-Punkte-Katalog fordern sie unter anderem mehr Handlungsfreiraum für eine schnelle Patientenversorgung, den Abbau von bürokratischen Regeln sowie die Erhöhung des Honorars.

Protestieren werden die Apotheken unter anderem am Gärtnerplatz und vor den Apotheken selbst. 90 Prozent der Apotheken in der Stadt beteiligen sich am Protest. Zudem weisen Plakate an den verschlossenen Türen auf die Lage hin. Weitere Protestzüge finden unter anderem in Augsburg und Würzburg statt.

Notfallversorgung Viele Apotheken sind am heutigen bundesweiten Protesttag geschlossen. Die Akutversorgung mit Arzneimitteln wie etwa Antibiotika oder Analgetika wird aber auf jeden Fall durch die Notdienstapotheken gewährleistet. Die nächstliegende Notdienstapotheke kann man sich über die mobile Notdienstnummer 22 8 33 ansagen lassen oder eine SMS mit der fünfstelligen Postleitzahl dorthin schicken (69 Cent pro Minute/SMS). Von zu Hause aus lässt sich die nächstgelegene Notdienstapotheke außerdem mithilfe der kostenlosen Festnetznummer 0800 00 22 833 finden oder über die Website www.aponet.de.

Protest gegen tausende nicht lieferbare Medikamente

Der Protest richtet sich dabei auch gegen den anhaltenden Medikamentenmangel. Bayern verlängerte kürzlich die Einfuhrerlaubnis für in Deutschland nicht zugelassene Antibiotika-Säfte für Kinder. Derzeit sind laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) über tausend, meist verschreibungspflichtige Medikamente nicht lieferbar. Das betrifft auch Schmerzmittel wie Antibiotika oder Ibuprofen.

Ist ein Medikament nicht lieferbar, muss zudem erst nach einem Ersatzmedikament in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt gesucht werden. Dies koste die Apotheken Zeit, die sie kaum bezahlt kriegen. Das Honorar der Apotheken besteht zu einem wesentlichen Anteil aus einem Festbetrag, der die laufenden Kosten abdecken soll. Dieser Festbetrag wurde seit nunmehr zehn Jahren nicht mehr angepasst, trotz der zwischenzeitlich immens gestiegenen Kosten. Die Apotheken sind so laut Abda von der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung abgekoppelt. Dies sei nicht mehr nur ungerecht, sondern inzwischen auch existenzgefährdend.

Immer mehr Apotheken müssen schließen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte die Forderungen der Apotheker allerdings vor Tagen bereits abgelehnt. Für höhere Honorare sei derzeit „kein Raum“. Zeitgleich schrumpft die Zahl der Apotheken in Deutschland. Ende März gab es laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) noch 17.939 – das war der niedrigste Stand seit mehr als 40 Jahren. Seit Ende vergangenen Jahres gab es damit bundesweit 129 Apotheken weniger: Auch in München schlossen seit 2018 laut dem bayerischen Apothekerverband 42 Apotheken.

