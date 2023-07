Arm durchs Erbe? Fachanwältin zeigt, wie man Millionen spart – „Kein leichter, aber sinnvoller Schritt“

Von: Andreas Thieme

Teilen

Carina Amend ist Fachanwältin für Erbrecht, Testamentsvollstreckerin und Mediatorin in München © SIGI JANTZ

Nur jeder fünfte Deutsche hat ein aktuelles Testament – ohne greift die gesetzliche Erbfolge. Und in Familien kann es zur Überraschung oder zum Streit kommen, wer dann erbt und wer nicht.

München - Reich durchs Erbe: Diese Vorstellung scheitert oft an der Realität, denn mit dem Nachlass oder einer Schenkung zu Lebzeiten sind oft auch hohe Kosten verbunden - gerade, wenn in München Immobilien mit im Spiel sind. Umso wichtiger ist es, sich nicht erst Gedanken zu machen, wenn ein Krankheits- oder Todesfall in der Familie auftritt - sondern „am besten frühzeitig“, rät Carina Amend, Fachanwältin für Erbrecht. Sie gibt wichtige Tipps, wie man den Nachlass absichert.

„Sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen, ist kein leichter, aber ein sinnvoller Schritt“, sagt Carina Amend. Aber: Durch frühzeitige Nachlassplanung könnten Steuerfreibeträge optimal ausgenutzt werden. Pro Kind kann jeder Elternteil zum Beispiel 400.000 Euro innerhalb von zehn Jahren steuerfrei übertragen. Wer hier plant, ist also im Vorteil. Das gilt auch in Bezug auf die „Gefahr einer etwa krankheitsbedingten Testierunfähigkeit, die häufiger bei älteren Personen auftritt“, so die Fachanwältin.



Ihre Tipps zum Testament: „Ein eigenhändiges Testament muss immer handschriftlich verfasst und unterschrieben werden“, sagt Carina Amend. „Der Wille sollte klar formuliert sein, insbesondere der Erbe ausdrücklich benannt sein.“ Vorsicht gelte bei Erbengemeinschaften, die Streitpotenzial bergen und „wohlüberlegt“ sein sollten.

Erben in München: Wichtig ist, frühzeitig mit der eigenen Nachlassplanung zu beginnen

Wichtig sei, sich Zeit zu nehmen: Die eigene Nachfolgeplanung muss nicht von heute auf morgen geschehen: „Die eigenen Wünsche für den Todesfall sollten gut überlegt sein.“ Familiäre Verhältnisse sollten Erblasser zudem realistisch einschätzen.

Erbrecht sei ein sehr persönliches Rechtsgebiet: „Es geht um die Lebensleistung eines Menschen und um das, was Personen über die gesamte Lebensspanne erarbeitet haben“, sagt Carina Amend.

Viele Personen hätten daher das Bedürfnis, in einer anwaltlichen Beratung ein gutes Bild der eigenen Familie zu zeigen und Spannungen oder Unstimmigkeiten in der Familie seien ihnen unangenehm. „Das ist völlig nachvollziehbar“, so die Fachanwältin, „gleichzeitig ist meine Empfehlung, familiäre Spannungen offenzulegen, damit diese bei der Nachfolgeplanung berücksichtigt werden können.“

Den eigenen Nachlass regeln: Selbst gebastelte Testamente können zu hohen Kosten führen

Expertenrat in Anspruch zu nehmen kann sich beim Thema Erbe sprichwörtlich auszahlen. Denn: „Insbesondere das Internet vermittelt allzu oft das Gefühl, auch komplexe juristische Themen selbst angehen und lösen zu können“, weiß Carina Amend. Beim Verfassen eines Testaments komme es jedoch häufig auf Kleinigkeiten an. Das korrekte Verständnis der Fachbegriffe sei dabei nur der Ausgangspunkt. „Selbst gebastelte Testamente geben zwar oft den Testierenden das Gefühl, alles geregelt zu haben, sorgen jedoch häufig nach dem Erbfall für Streit und so für hohe Kosten.“

Fachanwältin Amend rät, die eigene Nachfolgeplanung in regelmäßigen Abständen überprüfen. „Wie sich das das Leben durch die Geburt eines Kindes oder den Tod eines geliebten Menschen verändern kann, so können sich auch Wünsche im Hinblick auf den letzten Willen ändern.“ Etwa dahingehend, wer letztlich wie viel erben wird. „Daher sollten Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen aber auch Testamente und Erbverträge regelmäßig überprüft und aktualisiert werden“, so Amend.