Artistik und Genuss auf dem Tollwood Winterfestival

„Tatort Zukunft“: Tollwood verweist auf Klimaziele und bietet ein Programm voller Kunst, Kultur und Cirque Nouveau

Kunst und Handwerk so weit das Auge reicht, in der Luft liegt der Duft von Köstlichkeiten ferner Länder und bunte Lichter tanzen über die Menschen – das kann nur eines heißen: Das Tollwood Winterfestival versetzt die Münchener Theresienwiese ab dem 24. November in weihnachtlichen Zauber. Der außergewöhnliche Weihnachtsmarkt findet bis 23. Dezember unter dem Motto „Tatort Zukunft“ statt – und bis 31. Dezember gibt es Artistik der Extraklasse mit einem exklusiven Menü im Grand Chapiteau sowie große Silvesterfeierlichkeiten.

Öffnungszeiten Tollwood Winterfestival 2022 Ab dem 24. November bis 31. Dezember (Markt nur bis 23.12.) von Montag bis Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr.

Machine de Cirque: Wild, berührend und voller Humor © Stéphane Bourgeois

Kunst trifft Kulinarik

Auf dem Tollwood Winterfestival in München präsentiert die kanadische Compagnie Machine de Cirque vom 24. November bis 31. Dezember ein Programm voller Artistik, Poesie und Humor. Mit zwei verschiedenen Shows verzaubert die Gruppe das Tollwood Publikum: Los geht es mit der gleichnamigen Show „Machine de Cirque“ von 24. November bis 11. Dezember.

Ihre zweite Produktion „La Galerie“ feiert Deutschlandpremiere auf dem Tollwood Festival und ist zwischen dem 13. Dezember und dem 31. Dezember zu sehen. Dazu gibt es ein Bio-Menü mit vier Gängen, exklusiv für Tollwood kreiert von Spitzenkoch Holger Stromberg, Chief Culinary Officer von Organic Garden.

Deutschlandpremiere „La Galerie“: Atemberaubende Akrobatik und eine gute Portion Humor © L.-W. Théberge

Jetzt handeln: „Tu Du’s zeigen, wie es geht“

Mit dem Motto „Tatort Zukunft“ setzt Tollwood den Fokus auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Die sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs) wurden bereits 2015 von den Vereinten Nationen und damit auch von Deutschland unterschrieben und sollen bis 2030 erreicht sein. Nun ist Halbzeit – und der Aktionsort „TAT-Ort Zukunft“ lädt ein, Bilanz zu ziehen. Dort gibt es Denkanstöße, Informationen, Gespräche und konkrete Anregungen dazu, wie wir jetzt handeln können: Tu Du’s.

Flanieren auf dem Markt der Ideen © Ingmar Wein

Der Markt der Ideen – Flanieren und Schlemmen

Der weihnachtliche „Markt der Ideen“ lädt mit Kunsthandwerk zum Flanieren ein. Sowohl im Bazar-Zelt als auch auf dem Außengelände sind dort zwischen 24. November und 23. Dezember einzigartige Stücke zu finden – weitestgehend fair gehandelt und auch als Weihnachtsgeschenk für die Liebsten geeignet. In der Food-Plaza gibt es bio-zertifizierte Köstlichkeiten aus aller Welt, die zum Schlemmen einladen.

Auf dem Tollwood wird es sportlich

Wer auf der Suche nach einer besonderen Aktivität ist, wird in diesem Winter auf Tollwood fündig. Neu auf dem Tollwood Winterfestival in München ist das Eisstockschießen – betrieben ohne Wasser und Elektrizität. Auf vier Bahnen können die Besucher und Besucherinnen sich messen und auspowern. Für das sportliche Wintererlebnis können Sie vorab eine Bahn reservieren.

La Salamandre – Faszinierendes Feuertheater aus Frankreich © Jean-Charles Sexe

Zauber unter freiem Himmel: Walk-Acts, Performances und Feuershows auf Tollwood

Performances anderer Art finden sich auf dem ganzen Festivalgelände, denn Walk-Acts machen dieses zu ihrer Bühne. Auf Stelzen oder in einer Schneekugel bewegen sich die Künstlerinnen und Künstler über Tollwood. Auf der Performancebühne wird gezaubert, gemalt, gestaltet und musiziert. Heiß her geht es zudem auf dem Feuershowplatz: Acts aus allen Ecken der Welt machen sich das Element Feuer zu eigen – vom 24. November bis 23. Dezember bei freiem Eintritt.

El Carromato - Leuchtende Walk-Acts auf dem Festivalgelände © Bernd Wackerbauer

Mehr als 70 Bands in 30 Tagen – im Hexenkessel spielt die Musik © Ingmar Wein

Hexenkessel: Zwischen feurigen Rhythmen und sanftem Jazz

Musik zum Tanzen, Singen und Träumen gibt es vom 24. November bis 23. Dezember im Hexenkessel auf dem Tollwood Winterfestival mit einem abwechslungsreichen Programm.

Und auch bei der großen Silvesterparty am 31. Dezember wartet der Hexenkessel mit Live-Musik zum Feiern auf.

Django 3000: Mit Livebands und DJs auf Tollwood ins Neue Jahr feiern! © Ingmar Wein

Hallo 2023!

Das alte Jahr im Tollwood-Stil verabschieden – elegant auf der Silvestergala oder auf der Silvesterparty. So gibt es auf der Gala Machine de Cirque mit „La Galerie“ zu sehen, serviert wird dazu ein fünfgängiges Bio-Menü. Auf der Tollwood Silvesterparty wird mit Live-Musik auf drei Areas ins neue Jahr getanzt. Tickets für den Start ins neue Jahr können ab sofort gebucht werden.

Tollwood Winterfestival 2022 Alle weiteren Infos zum Tollwood Winterfestival finden Sie auf www.tollwood.de.

