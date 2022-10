Jubiläum auf der Auer Dult: „Wer auf unseren Kissen schläft, sieht besser aus“

Die Familie Helm feierte 25-jähriges Jubiläum auf der Auer Dult. © Markus Götzfried

25 Jahre auf der Auer Dult: Die Familie Heim bekam Besuch von Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner und überreichte eine Ehrenurkunde.

München – Sie haben allen Grund zum Strahlen: Schließlich gab es am Stand der Familie Heim auf der Auer Dult hohen Besuch. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner schaute am Mittwoch vorbei und überreichte eine Ehrenurkunde zum 25-jährigen Jubiläum.

München: 25-jähriges Jubiläum auf der Auer Dult

„Das ist für uns schon besonders“, sagt Peter Heim. Der Münchner ist, genauso wie seine Frau Theresia (87), ein wahres Dult-Urgestein. Seit 40 Jahren schon sorgen die beiden dafür, dass die Münchner süße Träume haben.

Mit Naturkissen, die mit ihrer Dinkel- oder Hirsespreu-Füllung für gesunden Schlaf sorgen. „Wer auf unseren Kissen schläft, sieht besser aus“, sagt der 85-Jährige. An den Ruhestand denkt er längst nicht. Mit Unterstützung von Tochter Sharon bauen die Heims ihr Geschäft immer mehr auf den Online-Versand auf. Mehr Infos auf www.naturkissen-muenchen.de

