Auer Dult: Reduzierte Preise am Familientag

Spaß für die ganze Familie

+ © Kruse/Archivbild Der Familientag auf der Auer Dult ist besonders für die kleinen Gäste ein Riesenspaß. © Kruse/Archivbild

Karussells, Wurfbuden und Kasperltheater begeistern die kleinen Gäste am Familientag auf der Auer Dult. Am Mariahilfplatz dreht sich am Dienstag, 2. Mai, alles um die Kleinen.