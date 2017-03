Bürgerversammlung zur Stammstrecke: Jetzt doch ein Ersatztermin

Die Haidhauser hatten schon nicht mehr daran geglaubt - nun gibt es doch noch einen Ersatztermin für die Bürgerversammlung zur zweiten Stammstrecke. Allerdings wie befürchtet nicht mehr vor Baubeginn.

München - Der Ärger ist groß bei dem Stammstrecken-Gegnern: Nachdem die Bürgerversammlung im Haidhauser Hofbräukeller am 22. Februar wegen Überfüllung abgesagt werden musste, sah es so aus, als würde so bald kein Ersatztermin zustande kommen. Der Grund: OB Dieter Reiter und Innenminister Joachim Herrmann finden keinen gemeinsamen Termin.

Dabei drängt nach Sicht der Bürger, die großen Gesprächsbedarf haben, die Zeit, denn schon am 5. April ist der große offizielle Spatenstich zum Stammstreckenbau am Marienhof; symbolträchtig gefeiert mit einem Bürgerfest. Dass es, wenn überhaupt, erst einen Ersatztermin geben könnte, wenn der Bau ohnehin schon begonnen hat, ist für viele Stammstrecken-Skeptiker eine Farce. Doch genau so kommt es jetzt.

Wie die Stadt am Freitagmittag mitteilt, ist ein Nachholtermin gefunden. Die außerordentliche Bürgerversammlung zum Thema „Zweite S-Bahn-Stammstrecke in Haidhausen“ soll nun am Donnerstag, 18. Mai, um 19 Uhr in der TonHalle, in der Grafinger Straße 6, stattfinden - und damit tatsächlich nach Baubeginn. Doch immerhin, genug Platz dürfte diesmal sein.

OB Dieter Reiter, wird die Versammlung leiten und steht für Fragen zur Verfügung - und auch Verkehrsminister Joachim Herrmann hat sein Kommen angekündigt. Auf dem Programm steht auch ein Vortrag der Deutschen Bahn.

Die Bürger des Stadtbezirks bekommen in den nächsten Wochen eine schriftliche Einladung erhalten.

