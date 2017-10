Tische und Lampe zerstört: Kneipenschlägerei endet blutig 

Einsatz im Ostbahnhof

+ © Bundespolizei Wüst sah es nach der Auseinandersetzung in dem Lokal im Ostbahnhof aus. © Bundespolizei

Die Polizisten fühlten sich bei den Szenen an den Wilden Westen erinnert: Der Tisch kaputt, der Schläger mit erhobenem Bierglas darauf stehend. So fanden Polizisten einen Raufbold in einem Lokal am Ostbahnhof vor.