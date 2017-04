Dank Hilfe unter Wirts-Kollegen: Keine Dult ohne Steckerlfisch

Die Wirtsfamilie der Fischer Vroni hat für dieses Jahr die Anmeldung zur Auer Dult verpasst. Dank anderer Wirte finden sie mitsamt ihren Steckerlfischen nun anderswo auf der Dult Asyl.

München - Es ist schon wahnsinnig ärgerlich - keine Fischer-Vroni auf der Auer Dult, genauer gesagt, auf keiner der Dulten 2017. Das ist bitter - nicht nur für Vroni-Chef Hans Stadtmüller, auch für die Dult-Gäste. Die Stadtmüllers hatten im Herbst 2016 verpasst, sich rechtzeitig für die Dulten 2017 anzumelden. Weil gleiches Recht für alle gelten soll, wurde, auch als das Malheur bemerkt wurde, keine Ausnahme gemacht, auch wenn die Fischer Vroni seit 40 Jahren auf der Dult zu finden ist.

Am heutigen Montag kamen von der Stadt allerdings gute Nachrichten: Dultgäste müssen auf ihren gewohnten Steckerlfisch auch in diesem Jahr nicht verzichten. Obwohl die Fischer Vroni nicht an ihrem angestammten Platz zu finden sein werde, könne die bayerische Spezialität wieder genossen werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Wie das zusammenpasst? Im Biergarten der Wurst- und Hühnerbraterei Heinz richtet die Fischer Vroni eine kleine Grillstation für Makrelen-Steckerlfisch ein. Möglich werde das durch eine kollegiale Geste der Wirtefamilie Heilmeier-Brenner, die dem Wirt der Fischer Vroni Hans Stadtmüller den benötigten Platz untervermietet.

Die Stadtmüllers, die auch den Giesinger Garten, das Jagdschlössl am Rotkreuzplatz sowie das Lindwurmstüberl betreiben, hatten zerknirscht reagiert angesichts des Malheurs mit ihrer Dult-Bewerbung. „Wir haben es tatsächlich verpasst, sie abzugeben“, sagte Hans Stadtmüller im Januar und fügte an: „Wir sind natürlich wahnsinnig traurig.“

Immerhin einen kleinen Trost gibt es ja jetzt.

